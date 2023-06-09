سماعة رأس لاسلكية لعشاق الألعاب من ريزر

أطلقت شركة ريزر سماعة الرأس اللاسلكية "هامر هيد برو هايبرسبيد" (Hammerhead Pro HyperSpeed) الجديدة، التي تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الأميركية أن سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة تتمتع بصوت فائق النقاء، مع دعم وظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة وإضاءة "آر جي بي" (RGB).

وتشتمل السماعة على وحدة إرسال "يو إس بي- سي" (USB-C) مدمجة بسرعة 2.4 هرتز، وهو ما يقلل زمن الانتقال إلى أقل من 40 ملّي ثانية، وذلك بغض النظر عن استعمال سماعة الرأس اللاسلكية مع جهاز "نينتندو سويتش" (Switch) أو أجهزة "أندرويد" (Android) أو "سوني بلاي ستيشن 5" (Sony PlayStation 5) أو الحواسيب المكتبية.

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ويمكن استعمال سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة مع هواتف "آبل آيفون" عن طريق تقنية البلوتوث 5.3 مع توفر دعم لتقنية "إس بي سي" (SBC) و"إيه إيه سي" (AAC). وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على مشغلات ديناميكية قياس 10 مليمترات وميكروفونات بتقنية "بيمفومنغ" (Beamforming) لتشغيل وظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة (ANC).

ويمكن للمستخدم تعديل شدة إلغاء الضوضاء الفعالة عن طريق شريط التمرير في تطبيق سماعة الرأس المتوفر لأجهزة أندرويد وهواتف "آبل آيفون".

ويمكن استعمال هذا التطبيق أيضا للتحكم في إضاءة السماعة بتقنية "كروما آر جي بي" (Chroma RGB) الموجودة في الشعار على الجانب الخارجي لسماعة الرأس، وتمتد فترة تشغيل البطارية بين 3 و6.5 ساعات تبعا لتشغيل الإضاءة ووظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة أو الاتصال عن طريق تقنية البلوتوث.

ويتم إعادة الشحن عن طريق كابل "يو إس بي- سي" أو لاسلكيا عن طريق لوحة الشحن "كيو آي" (Qi).

وتمتاز السماعة اللاسلكية "هامر هيد برو هايبرسبيد" الجديدة بمقاومة الغبار ورذاذ الماء وفقا لمعيار الحماية "آي بي إكس 4" (IPX4).