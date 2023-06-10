10 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 10 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1882 الإسكندرية تشهد موجة عنف بتدبير إنجليزي قدمت المبرر الذي كانت تنتظره القوات البريطانية المرابطة في البحر المتوسط من أجل احتلال مصر والقضاء على الحركة الوطنية التي يتزعمها أحمد عرابي.
- 1961 العرب في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام يعلنون تمردهم على الدولة العثمانية فيما عرف بالثورة العربية الكبرى، بعد أن وعدتهم المملكة المتحدة بالاستقلال.
- 1919 بدء أعمال لجنة كرين في فلسطين التي شُكّلت في مؤتمر الصلح بباريس لدراسة قضية الولايات العربية ومعرفة رغباتها.
- 1967 نهاية حرب الأيام الستة بهزيمة العرب واحتلال الكيان الصهيوني الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء المصرية.
- 1982 وقوع معركة السلطان يعقوب بين القوات السورية والإسرائيلية بعد أربعة أيام من بداية الغزو الإسرائيلي للبنان.
- 1993 الأمير عبد الله الابن الأكبر لملك الأردن الحسين بن طلال يتزوج من الشابة الأردنية من أصل فلسطيني رانيا فيصل الياسين
- 2000 مجلس الشعب السوري يصوت على تعديل الدستور من أجل انتخاب بشار الأسد رئيسًا لسوريا بعد وفاة والده الرئيس حافظ الأسد.
- 2003 محاولة فاشلة لاغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، والاستهداف أدى إلى استشهاد مواطنَين وإصابة العشرات.
- 2014 سقوط الموصل ثاني كبريات مدن العراق بيد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.
- 2018 الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية على واردات الصُلب والألمنيوم من كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك في اجتماع قمة مجموعة السبع في كيبك، كندا، وترفض المصادقة على البيان المشترك.
المصدر / فلسطين أون لاين