9 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 9 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1928 بداية البث التلفزيوني المنتظم من مدينة نيويورك لمدة ساعتين في اليوم وثلاث مرات في الأسبوع.

بداية البث التلفزيوني المنتظم من مدينة نيويورك لمدة ساعتين في اليوم وثلاث مرات في الأسبوع. 1967 الاحتلال الإسرائيلي يهدم حي المغاربة العربي في شرقي القدس المحتلة.

الاحتلال الإسرائيلي يهدم حي المغاربة العربي في شرقي القدس المحتلة. 1969 الرئيس المصري جمال عبد الناصر يتنحّى عن رئاسة الجمهورية بسبب الهزيمة في حرب الأيام الستة.

الرئيس المصري جمال عبد الناصر يتنحّى عن رئاسة الجمهورية بسبب الهزيمة في حرب الأيام الستة. 1970 انتخاب الرئيس ياسر عرفات قائدًا عامًّا لقوات الثورة الفلسطينية.

انتخاب الرئيس ياسر عرفات قائدًا عامًّا لقوات الثورة الفلسطينية. 1982 طائرات الاحتلال الإسرائيلية تشنُّ هجومًا جويًّا كثيفًا على مواقع الدفاع الجوي السوري في البقاع اللبناني وتُدمّر معظمها وذلك في إطار الحرب التي تشنها على لبنان.

طائرات الاحتلال الإسرائيلية تشنُّ هجومًا جويًّا كثيفًا على مواقع الدفاع الجوي السوري في البقاع اللبناني وتُدمّر معظمها وذلك في إطار الحرب التي تشنها على لبنان. 1989 عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر ولبنان.

عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر ولبنان. 2006 زوارق جيش الاحتلال ترتكب مجزرة راح ضحيتها 7 أفراد من عائلة غالية على شاطئ بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

زوارق جيش الاحتلال ترتكب مجزرة راح ضحيتها 7 أفراد من عائلة غالية على شاطئ بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة. 2006 اغتيال الأمين العام للجان المقاومة الشعبية (ألوية الناصر صلاح الدين) جمال أبو سمهدانة من رفح خلال قصفه من طائرة صهيونية، ويعتبر الشهيد من قدماء الثورة الفلسطينية الأوائل ومن أبرز المقاومين في الشعب الفلسطيني.

اغتيال الأمين العام للجان المقاومة الشعبية (ألوية الناصر صلاح الدين) جمال أبو سمهدانة من رفح خلال قصفه من طائرة صهيونية، ويعتبر الشهيد من قدماء الثورة الفلسطينية الأوائل ومن أبرز المقاومين في الشعب الفلسطيني. 2006 افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2006 المُقامة في ألمانيا.

افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2006 المُقامة في ألمانيا. 2014 الاحتلال يصدر قرارًا بمنع الشيخ رائد صلاح من السفر لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد حتى 6 أشهر.

الاحتلال يصدر قرارًا بمنع الشيخ رائد صلاح من السفر لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد حتى 6 أشهر. 2019 مئات الآلاف من الناس يتظاهرون ضدَّ مشروع قانون لتسليم المُجرمين بين حكومة هونغ كونغ والحكومة الاتحاديَّة الصينيَّة خوفًا من خرق الخُصوصيَّة القانونيَّة للمدينة المُتمتّعة بِحُكمٍ ذاتي، وأمنها الشخصي.

المصدر / فلسطين أون لاين