8 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 8 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1867 صدور فرمان تغيير اسم حاكم مصر حيث أصبح يلقب بالخديوي، وظل هذا اللقب سائدًا حتى عام 1914 عندما تغير إلى سلطان. وكان أول من تلقب به هو الخديوى إسماعيل.

صدور فرمان تغيير اسم حاكم مصر حيث أصبح يلقب بالخديوي، وظل هذا اللقب سائدًا حتى عام 1914 عندما تغير إلى سلطان. وكان أول من تلقب به هو الخديوى إسماعيل. 1919 تأسيس مجمع اللغة العربية بدمشق.

تأسيس مجمع اللغة العربية بدمشق. 1941 القوات البريطانية والفرنسية تغزو الأراضي السورية.

القوات البريطانية والفرنسية تغزو الأراضي السورية. 1941 طلق ناري يفقأ العين اليسرى لموشيه دايان.

طلق ناري يفقأ العين اليسرى لموشيه دايان. 1946 عقد مؤتمر بلودان بسوريا الذي قرر تشكيل الهيئة العربية العليا لفلسطين وتشكيل لجنة إنقاذ فلسطين.

عقد مؤتمر بلودان بسوريا الذي قرر تشكيل الهيئة العربية العليا لفلسطين وتشكيل لجنة إنقاذ فلسطين. 1992 اغتيال المناضل عاطف بسيسو في باريس على يد الموساد الإسرائيلي.

اغتيال المناضل عاطف بسيسو في باريس على يد الموساد الإسرائيلي. 2002 اقتحم قساميان مغتصبة كرمي تسور قرب حلحول فقتل 3 صهاينة، وقد استشهد القسامي أحمد المسالمة من بلدة بيت عوا.

اقتحم قساميان مغتصبة كرمي تسور قرب حلحول فقتل 3 صهاينة، وقد استشهد القسامي أحمد المسالمة من بلدة بيت عوا. 2003 كتائب القسام وسرايا القدس وشهداء الأقصى ينفذون عملية مشتركة عند حاجز بيت حانون، أدت إلى مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجراح مختلفة.

كتائب القسام وسرايا القدس وشهداء الأقصى ينفذون عملية مشتركة عند حاجز بيت حانون، أدت إلى مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجراح مختلفة. 2006 اغتيال جمال أبو سمهدانة الأمين العام للجان المقاومة الشعبية في قصف إسرائيلي غرب محافظة رفح.

اغتيال جمال أبو سمهدانة الأمين العام للجان المقاومة الشعبية في قصف إسرائيلي غرب محافظة رفح. 2016 مقتل 4 مستوطنين وإصابة 7 آخرين وصفت جراح أغلبهم بالخطيرة في عملية إطلاق نار قرب وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط تل أبيب.

مقتل 4 مستوطنين وإصابة 7 آخرين وصفت جراح أغلبهم بالخطيرة في عملية إطلاق نار قرب وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط تل أبيب. 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة فيروس كورونا يتخطّى حاجز السبعة ملايين شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 403 ألف حالة وفاة وحوالي ثلاثة ملايين و149 ألف حالة تماثلت للشفاء.

المصدر / فلسطين أون لاين