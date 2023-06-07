الأهلي يرد على طلب المكبر للاعبه محمد شبير

غزة/ وائل الحلبي:

كشف نادي الأهلي الفلسطيني عن قراره بخصوص طلب نادي جبل المكبر للتعاقد مع مهاجمه الشاب محمد شبير.

وقدَّم المكبر عرضًا ماليّاً كبيراً لإقناع النادي الأهلي واللاعب شبير بالانتقال لصفوف النادي المقدسي، واستعد لدفع مبلغ 60 ألف شيكل، ما يعادل 17 ألف دولار في موسم واحد فقط.

ووافق الأهلي على انتقال شبير لنسور الجبل لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، نظير الحصول على ثلثي المبلغ المذكور سابقًا، للتنازل عن اللاعب ومنحه الفرصة للحاق ببطل دوري المحترفين بالضفة الغربية.

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وتمت عملية التعاقد مع شبير ظهر اليوم الأربعاء في مقر اتحاد كرة القدم، حيث تم توثيق العقد على أن يتمكن اللاعب من العودة لقيود الأهلي في حال عدم حصوله على تصريح المرور للضفة.

وجاء الاتفاق على انتقال اللاعب بناءً على رغبته في اللعب بدوري المحترفين على أمل أن ينال فرصة تمثيل المنتخب الوطني، في ظل صعوبة انضمام اللاعبين من غزة للمنتخب الوطني منذ سنوات طويلة.

وينتظر شبير استصدار تصريح دخوله إلى الضفة الغربية للحاق بتدريبات المكبر الذي يسعى للحفاظ على لقب دوري المحترفين للموسم الثاني على التوالي، إلى جانب مشاركته في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.