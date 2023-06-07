وزير لبناني: الأمن الغذائي في الدول العربية "مهدَّد"

حذَّر وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، اليوم الأربعاء، من أن الدول العربية تواجه تهديدًا في أمنها الغذائي، على الرغم من جهود توسيع المساحات الزراعية.

جاء ذلك، خلال مداخلة للوزير في "المنتدى العربي الثاني من أجل المساواة"، بمشاركة وزراء عرب ومندوبين رفيعي المستوى المنعقد منذ الثلاثاء، في بيت الأمم المتحدة ببيروت، ويستمر يومين.

وقال الحاج حسن: "لا يوجد في العالم العربي أي دولة أمنها الغذائي غير مهدَّد.. لأن مفهوم الأمن الغذائي واضح وجميع الدول أمام امتحان مهم جداً".

والعام الماضي، عانت دول عربية بشكل متباين من أزمة تذبذب وفرة السلع الغذائية، خاصة المحاصيل الزراعية، كإحدى تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر الحاج حسن أن 300 ألف هكتار تزرع في لبنان، وإنتاجه من الخضار بلغ 85 بالمائة من حاجة السوق المحلية.. "يمكننا توسعة المساحات المزروعة إلى 700 ألف هكتار".

ودعا إلى شراكة في المنطقة العربية "ضمن المشروع الذي أطلقته السعودية، تحديداً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في ما يعرف بالشرق الأوسط الأخضر".

ومنذ 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة أدَّت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلًا عن شح في المواد الاستهلاكية وأبرزها الوقود والأدوية، إلى جانب هبوط حاد في القدرة الشرائية.

المصدر / الأناضول