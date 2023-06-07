مسؤولة بمكتب عباس تقف وراء الشكوى ضد "أمان".. من هي؟

كشف مستشار مجلس إدارة ائتلاف "أمان"، عزمي الشعيبي أنّ أشخاصًا في مكتب رئيس السلطة محمود عباس يستغلون مناصبهم من أجل الحصول على منافع شخصية.

وذكر الشعيبي في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء، أنّ رئيسة ديوان الرئاسة، انتصار أبو عمارة، هي من رفعت الدعوى القضائية ضد القائمين على تحقيق "تبييض تمور المستوطنات".

وأوضح أنّ السبب في رفع أبو عمارة الدعوى هي اعتراضات سبق أن تَقدّم بها ائتلاف "أمان" ضد ترقيات حصلت عليها انتصار أبو عمارة في مكتب رئيس السلطة وترقيتها العام الماضي لتصل درجتها الوظيفية إلى رتبة وزير.

وشدّد على أنّ تعطيل عمل المجلس التشريعي من قِبل السلطة وسع دائرة الفساد.

وبيّن الشعيبي أنّ تقارير الفساد التي كانوا يقومون بها في سنوات سابقة كانت تقدم للمجلس التشريعي الذي كان يتابع نتائج التقارير، إلا أنه في ظلّ تعطيل عمل المجلس التشريعي دفعهم لنشر تلك التحقيقات عبر العام.

وكان الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة - أمان، كشف في تقرير له أنّ موظفين في وزارتي المالية والزراعة ومكتب رئيس السلطة محمود عباس تورّطوا في قضية تبيض تمور المستوطنات قبل عام ونصف تقريبًا.

وقال الشعيبي إنّ تحقيقًا بدأ من قبل هيئة مكافحة الفساد وثبت أنّ هناك على الأقل 3 من مسؤولي وزارة الزراعة، ومسؤول واحد من وزارة المالية، وشخص في مكتب عباس تورطوا مع 6 شركات، ومعهم 4 موزعين، و9 منازل تقوم بتعبئة التمور.

المصدر / فلسطين أون لاين