مركز حقوقي: الاحتلال يصدر (1320) قرارًا إداريًّا خلال خمسة أشهر

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أنّ سلطات الاحتلال صعَّدت بشكل غير مسبوق خلال العام الجاري من اللجوء لإصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، مشيرًا إلى أنّ محاكم الاحتلال الإسرائيلي أصدرت (1320) قرارًا إداريًّا خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.

وأوضح المركز أنّ أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت بشكل كبير جدًّا هو الأعلى منذ العام 1989 حيث وصل إلى ما يقارب من (1200) أسير، بينما بلغت أقصاها خلال سنوات انتفاضة الأقصى في شهر نيسان 2003 إلى (1140) أسيرًا.

من جهته، أكد الباحث رياض الأشقر مدير المركز، أنّ الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني لتحطيم إرادته ووقف مقاومته مستغلًّا إجازة القانون الدولي لاستخدام الاعتقال الإداري بشكل استثنائي وبقيود مشددة، ضمن اعتبارات خاصة.

ورأى أنّ "الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال مئات الأوامر الإدارية بحقّ الأطفال والنساء والنواب والأكاديميين وقادة العمل الوطني والإسلامي وحتى المرضى المصابين بأمراض خطيرة، ولا يزال الاحتلال يعتقل في الإداري 3 أسيرات، و14 قاصرًا ونائبين ووزيرًا سابقًا، إضافة إلى أسيرين يعانيان من مرض السرطان".

وبيّن أنّ الاعتقال الإداري هو اعتقال سياسي لا يخضع لأي مسوغ قانونى أو ملفات إدانة أو محاكم عادلة لذلك يستخدمه الاحتلال بشكل موسع خلافًا لكل الاعتبارات التي وضعها القانون الدولي عندما أجاز استخدامه.

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وكشف الاشقر أنّ "الأسرى ضاقوا ذرعًا بهذا الاعتقال التعسفي الذي يستنزف أعمارهم دون تهمة ودون سقف محدد عدا عن سياسة إعادة اعتقال المحررين على فترات متقاربة والزجّ بهم فى الإداري مرة أخرى، لذلك قرّر الأسرى خوض خطوة تصعيدية واسعة خلال الأيام القادمة ضد هذه السياسة تتضمن الإضراب المفتوح عن الطعام لكافة الإداريين".

وتتمثل خطورة الاعتقال الإداري في التجديد المتتالي للحكم حيث أنّ أكثر من 80% من المعتقلين الإداريين حاليًّا جدّد لهم الإداري على الأقل مرة واحدة، ووصلت إلى 6 مرات لبعض الأسرى بحجة الملف السري وتوصيات المخابرات التي تشرف على هذا الملف بالكامل.

وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسرى، ووضع قيودًا صارمة على فرض الاعتقال الإداري، كما طالب السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري إلى المحاكم الدولية بشكل عاجل، وطالب الكلّ الفلسطيني بالوقوف بجانب الإداريين ودعم خطواتهم القادمة حتى تحقيق مطالبهم العادلة.

المصدر / فلسطين أون لاين