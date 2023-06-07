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تنويه مهم من "الإعلام الحكومي" حول نشر ورقة أسئلة الاختبار الأول من امتحان "التوجيهي"

07 يونيو 2023 . الساعة 11:15 بتوقيت القدس
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سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، اليوم الأربعاء، إنه تم رصد نشر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لورقة أسئلة اختبار اليوم قبل انتهاء الفترة المخصصة لتقديم الامتحان، ما يعد مخالفة قانونية سيتم ملاحقة مرتكبيها واتخاذ المقتضى القانوني وفق الأصول من جهات الاختصاص.

وأكد معروف في تصريح صحفي، على عدم السماح بنشر أوراق الامتحانات أو تداولها قبل انتهاء مدة جلسة الامتحان كاملة، منوها إلى أن وزارة التربية والتعليم وجهات الاختصاص الأخرى لضمان عدم خروجها أو تداولها.

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وأهاب بالجميع بتوفير الأجواء المناسبة لسير الامتحانات دون التشويش عليها، أو المس بصورتها والإساءة لها أمام كافة الجهات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بدء امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، بمشاركة 87,817 ألف طالب وطالبة في كافة محافظات الوطن بالضفة والقطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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