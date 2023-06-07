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هويدي: 30 ألف طلب لوظيفة عامل تنظيفات في مؤسسات الأونروا بلبنان

07 يونيو 2023 . الساعة 09:45 بتوقيت القدس
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توضيحية

كشف مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، علي هويدي، عن تقدم 30 ألف شخص من اللاجئين الفلسطينيين لوظيفة عامل تنظيفات التي أعلنتها وكالة الأونروا مؤخرًا.

وأكد هويدي لـ""، أنّ تقدم هذا العدد من الطلبات لوظيفة "عامل تنظيفات"، من أبرز المؤشرات الخطيرة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ونوّه إلى أنّ العدد الإجمالي المتقدم لطلب "عامل تنظيفات"، يأتي في وقت أنّ العدد الفعلي للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان لا يتجاوز الـ 300 ألف لاجئ.

ويُعاني اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات الفلسطينية بلبنان، من أوضاع اقتصادية صعبة للغاية، إذ تفرض السلطات اللبنانية قيودًا عدة على إمكانية التحاقهم بالوظائف العمومية أو الخاصة.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أونروا #علي هويدي #عامل تنظيفات

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