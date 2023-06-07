وفد من أهالي الشهداء يزور منزل الشهيد "الخواجا" في بلدة نعلين

زار وفد من أهالي الشهداء بالضفة الغربية، منزل الشهيد القسامي معتز الخواجا في بلدة نعلين شمال غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، كرسالة دعم وإسناد، بعد هدم الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم.

وكانت قوات الاحتلال فجّرت قبل نحو أسبوعين، منزل الشهيد الخواجا، منفذ عملية "ديزنغوف" البطولية، وذلك بعد محاصرته وإجبار سكان المنازل المجاورة على إخلائها.

ونفّذ الشهيد القسامي المعتز بالله الخواجا عملية "ديزنغوف" في تل أبيب بتاريخ 9 آذار/ مارس الماضي، وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين، وذلك بعد ساعات من جريمة الاحتلال باغتيال ثلاثة مقاومين في بلدة جبع بجنين.

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يُذكر أنّ الخواجا هو نجل القيادي في حركة حماس الأسير المحرر الشيخ صلاح الخواجا، ويبلغ من العمر (23 عامًا)، وهو أسير محرر اعتُقل أول مرة لدى قوات الاحتلال ولم يبلغ من العمر سوى 16 عامًا، وحُكم بالسجن لمدة 22 شهرًا وغرامة مالية قُدّرت بـ4 آلاف شيقل.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الشهيد الخواجا مرة أخرى في عام 2019 ليمضي في سجون الاحتلال عامين آخرين، ليكمل بذلك قرابة 4 أعوام في سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين