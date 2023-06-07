24 طالب ثانوية عامة أسرى في سجون الاحتلال

أكد مكتب "إعلام الأسرى"، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يعتقل في سجونه (24) طالبًا من طلبة الثانوية العامة".

وذكر المكتب في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنّ الاحتلال يحرم الطلبة المعتقلين من تقديم أول امتحاناتهم اليوم.

ويتوجه، اليوم الأربعاء، 87,817 ألف طالب وطالبة لأداء امتحانات الثانوية العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس لعام 2023.

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ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلًا، و682 معتقلًا إداريًّا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيرًا مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين