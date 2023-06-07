قلق أمني إسرائيلي من الفشل أمام "هبة الكرامة"

اعربت المنظومة الأمنية في دولة الاحتلال، عن قلقها من الفشل أمام تجدد أحداث "هبة الكرامة" التي اندلعت احداثها في مدن الداخل المحتل إبان معركة "سيف القدس" في مايو /أيار 2021.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن لجنة خاصة بالكنيست الإسرائيلي عقدت جلسة للتدقيق في تقرير ما يسمى "مراقب الدولة" حول أوجه القصور التي شهدتها تلك الأحداث، بحضور كبار ضباط شرطة الاحتلال بينهم "كوبي شبتاي" مفوض الشرطة.

وقال شبتاي، أمام أعضاء اللجنة، إن الشرطة حتى اليوم لا يمكنها احتواء سيناريو مشابه يمتد لعدة مدن في ظل معركة على عدة جبهات، حتى بالرغم من تطور أداء الشرطة مؤخرًا.

وأكد أن في تلك الأحداث عام 2021، كان هناك اخفاقات كبيرة وخاصة على المستوى الاستخباراتي وعدم توقع مثل هذه الأحداث في ظل التركيز على القدس واستثمار جميع الموارد فيها لخفض لهيب الأوضاع فيها، ولكن في فترة زمنية قصيرة كان هناك الكثير من التحولات التي جرت في تلك الفترة، وتم الاعتماد فقط على أفراد الشرطة داخل المراكز في تلك المناطق.

وأشار إلى أنه تم تقديم لوائح اتهام ضد 500 شخص شاركوا في تلك الأحداث.

ورأى أنه تم إحداث الكثير من التغيير منذ ذلك الوقت، لكن لا زالت هناك عقوبات قد تتمثل في عدم القدرة على احتواء مواقف مماثلة خاصة في ظل نقص الأيدي العاملة.

المصدر / وكالات