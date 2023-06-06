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رئيس أركان جيش الاحتلال يعلق على عملية العوجا

06 يونيو 2023 . الساعة 18:28 بتوقيت القدس
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رئيس أركان جيش الاحتلال يعلق على عملية العوجا

نقلت وسائل إعلام عبرية عن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي قوله إن "الهجوم عند الحدود المصرية ضد الفرقة 80 كان حادثا صعبا".

وأضاف هاليفي: "لقد فقدنا جنديين ومجندة في حادثة عملياتية، في مواجهة تهديد واحد، في مواجهة مخرب واحد، في مواحهة شرطي مصري، والنتائج كانت صعبة".

وشدد على أن "مهمتنا أن نفعل كل شيء لمنع تكرار ذلك".

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وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ثلاثة من جنوده ومسلح خلال تبادل لإطلاق النار وقع اليوم السبت عند معبر العوجا على الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة، في حين تحدثت وسائل إعلام عبرية عن مقتل شرطي مصري.

وقال جيش الاحتلال: "إن تبادل إطلاق النار وقع صباح اليوم ثم تجدد ظهرا ليعلن بعد ذلك أنه قتل المسلح الذي أطلق النار على قواته بالقرب من نقطة الحدود بين مصر والأراضي المحتلة المتاخمة لمعبر نيتسانا (العوجا) التجاري".

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المصدر / فلسطين أون لاين
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