الجزائري عوار على أبواب روما

وقّع النجم الجزائري، حسام عوار، صانع ألعاب وجناح فريق أولمبيك ليون الفرنسي، على عقود انتقاله إلى صفوف روما الإيطالي، ليكون أول صفقات ذئاب العاصمة في نافذة الانتقالات الصيفية لموسم 2023-24.



وقرَّر عوار مغادرة ليون رسميًّا وعدم تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران الجاري، والاستقرار في فريق آخر يضمن له اللعب باستمرار ويمنحه فرصة المشاركة في إحدى المسابقات الأوروبية، في ظل المشكلات التي وجدها هذا الموسم في ليون تحت قيادة مدربه الجديد لوران بلان.



وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن عوار قد وقّع على عقود انتقاله بالفعل إلى روما بعقدٍ طويل الأمد.



وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يبقَ سوى إضفاء الطابع الرسمي على الصفقة، وذلك خلال الساعات القليلة المُقبلة.

ويُعتقد أن عوار صاحب الـ"24" عامًا قد وقّع على عقدٍ مدّته خمس سنوات، ليظل مع وصيف الدوري الأوروبي، حتى 30 يونيو 2028.



وشارك عوار هذا الموسم في 18 مباراة فقط، منها 16 في الدوري الفرنسي بما مجموعه 521، ونجح في تسجيل هدف وحيد وصناعة آخر منذ بداية الموسم.



ويُعَدّ عوار من خريجي أكاديمية أولمبيك ليون، وقد صُعِّد إلى الفريق الأول بالنادي عام 2017، حيث خاض أكثر من 230 مباراة مع الفريق الأول لأولمبيك ليون، وقد كان جزءًا من تشكيلة الفريق المتأهلة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019-20.



الجدير بالذكر أن عوار قرَّر تمثيل منتخب الجزائر الأول لكرة القدم بدلًا من منتخب فرنسا، الذي خاض معه مباراة واحدة فقط كانت في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2020، ويترقب ظهوره الأول مع محاربي الصحراء، حيث منعته الإصابة من المشاركة في المباريات الماضية.

المصدر / فلسطين اونلاين