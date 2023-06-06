تفاصيل عرض ليفربول للاعب وسط برشلونة

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لتقديم عرض جديد إلى نادي برشلونة من أجل التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسباني، في نافذة الانتقالات الصيفية القادمة.



ورحل عن صفوف ليفربول، أربعة لاعبين في وسط الميدان، وهم: جيمس ميلنر، ونابي كيتا، بجانب آرثر ميلو، وأليكس أوكسلايد تشامبرلين، لذا فإن إدارة "الريدز" تريد ضم لاعبين جديدين على مستوى هذا الخط.



وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ليفربول حريص بالفعل على التعاقد مع كيسي من برشلونة، في ظل سعيه إلى ترميم صفوفه، من أجل المنافسة على الألقاب، لا سيما أن الفريق خرج هذا الموسم خالي الوفاض، كما أنه لم يضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لن يمانع بيع فرانك كيسي، بشرط أن يتلقى عرضًا قويًا من الناحية المالية، في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يُعاني منها، ويحتاج النادي الكتالوني لتوفير مساحة في سلم الرواتب، حتى يكون قادرًا على تسجيل لاعبين جدد، حسب قوانين اللعب المالي النظيف التي تخص رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا".



وذكرت الصحيفة أن ليفربول يستعد لتقديم عرض لبرشلونة بقيمة 35 مليون يورو (30 مليون جنيه إسترليني)، من أجل ضم فرانك كيسي.





ويُعَدّ كيسي على قائمة أول المغادرين عن صفوف البلوغرانا، رغم تأكيد اللاعب ووكيله أنهما لا يريدان الرحيل عن "كامب نو"، لكن برشلونة في حاجة للاستفادة ماديًّا من صفقة بيعه.



وكان إنتر ميلان أبرز المهتمين؛ لكن قيمة اللاعب السوقية تمنعه من العودة إلى ميلانو من جديد، بينما ليفربول مستعد لتقديم الـ35 مليون يورو إلى النادي الكتالوني، وضم كيسي إلى ملعب "آنفيلد" الموسم المقبل.



وانضم لاعب الوسط الإيفواري إلى صفوف برشلونة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ميلان الإيطالي الصيف الماضي، ليُوقّع عقدًا مع البلوغرانا يمتد حتى يونيو/ حزيران من عام 2026.



وظهر كيسي مع برشلونة في 43 مباراة في موسم 2022-23 المُنقضي عبر مختلف المسابقات؛ لكنه اكتفى خلالها بلعب دور البديل، بمشاركته في 1801 دقيقة فقط، ليحرز خلالها 3 أهداف مع تقديم 3 تمريرات حاسمة.

المصدر / فلسطين اونلاين