6 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 6 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1933 الملك فؤاد يفتتح كوبري الخديوي إسماعيل - قصر النيل فيما بعد.

الملك فؤاد يفتتح كوبري الخديوي إسماعيل - قصر النيل فيما بعد. 1946 الرئيس الأمريكي هاري ترومان يطالب بـ"هجرة فورية" لمائة ألف يهودي إلى فلسطين.

الرئيس الأمريكي هاري ترومان يطالب بـ"هجرة فورية" لمائة ألف يهودي إلى فلسطين. 1948 جيش الإنقاذ (الجيش اللبناني والجيش السوري) يخوض معركة استعادة المالكية من يد المحتلين اليهود، بعد احتلالها في 19-5-1948.

جيش الإنقاذ (الجيش اللبناني والجيش السوري) يخوض معركة استعادة المالكية من يد المحتلين اليهود، بعد احتلالها في 19-5-1948. 1967 القوات الصهيونية تدخل القدس، ووزير الحرب يصرح بأنهم استولوا على المدينة وإنهم في الطريق إلى بابل، وذلك في ثاني أيام حرب الأيام الستة.

القوات الصهيونية تدخل القدس، ووزير الحرب يصرح بأنهم استولوا على المدينة وإنهم في الطريق إلى بابل، وذلك في ثاني أيام حرب الأيام الستة. 1982 بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بغزو لبنان تحت اسم "عملية سلامة الجليل" التي أدت إلى تدمير البنية التحتية العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بغزو لبنان تحت اسم "عملية سلامة الجليل" التي أدت إلى تدمير البنية التحتية العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 1984 الجيش الهندي يقتحم المعبد الذهبي بمدينة "أرميتسار" أقدس مقدسات السيخ لتطهيره من المتمردين الذين هربو إليه في عملية عرفت باسم النجمة الزرقاء مما أدى إلى انتقام السيخ بعدها بأربع أشهر باغتيال رئيسة الحكومة أنديرا غاندي.

الجيش الهندي يقتحم المعبد الذهبي بمدينة "أرميتسار" أقدس مقدسات السيخ لتطهيره من المتمردين الذين هربو إليه في عملية عرفت باسم النجمة الزرقاء مما أدى إلى انتقام السيخ بعدها بأربع أشهر باغتيال رئيسة الحكومة أنديرا غاندي. 2004 محكمة إسرائيلية تحكم على مروان البرغوثي أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية بالسجن المؤبد و4 سنة.

محكمة إسرائيلية تحكم على مروان البرغوثي أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية بالسجن المؤبد و4 سنة. 2014 مؤسسة الأقصى للوقف والتراث تكشف عن أن الاحتلال افتتح أنفاقًا وقاعات تحت الأرض تقع أسفل وفي محيط المسجد الأقصى.

مؤسسة الأقصى للوقف والتراث تكشف عن أن الاحتلال افتتح أنفاقًا وقاعات تحت الأرض تقع أسفل وفي محيط المسجد الأقصى. 2015 محكمة الأمور المستعجلة المصرية تلغي حكمًا سابقًا باعتبار حماس منظمة إرهابية، والحركة تعتبره تصحيحا لخطأ سابق.

محكمة الأمور المستعجلة المصرية تلغي حكمًا سابقًا باعتبار حماس منظمة إرهابية، والحركة تعتبره تصحيحا لخطأ سابق. 2015 نادي برشلونة الإسباني يفوز بدوري أبطال أوروبا لعام 2015 بعد تغلبه على يوفينتوس الإيطالي بنتيجة 3-1 في النهائي الذي أقيم في برلين.

المصدر / فلسطين أون لاين