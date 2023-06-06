فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"آبل" تقتحم عالم الميتافيرس بنظّارات للواقع الافتراضيّ

اسمك "محمد"؟ خيّط ثيابك مجانا في هذه المدينة

المقاومة في جنين: تهديدات الاحتلال لن تثنينا عن مواصلة الجهاد

يستخدم البلاستيك دون داع.. دعوات أممية لوضع حدّ لـ"كارثة" التلوّث البلاستيكي

أميركا تتهم الصين بتصعيد الأعمال العدائية وبكين تتهم واشنطن بإثارة المشاكل

"المنظمات الأهلية": استدعاء مسؤولي "أمان" انتهاك للقانون الأساسي

صحفيون مصريون يشيدون بعملية الجندي المصري ويرفضون التطبيع

38 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

حنيني: المرابطون في القدس هم السياج الأول لحماية الأقصى

مواعيد مباريات منتخب فلسطين لكرة الصالات في كأس العرب

بالصور صحفيون مصريون يشيدون بعملية الجندي المصري ويرفضون التطبيع

06 يونيو 2023 . الساعة 01:32 بتوقيت القدس
...

شارك مئات الصحفيين في وقفة وسط القاهرة تضامناً مع الجندي المصري محمد صلاح إبراهيم مرددين هتافات تشيد بعمليته ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي على الحدود المصرية.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات مشيدة بشجاعة الجندي المصري الشهيد محمد صلاح، وأخرى تطالب بدعم الشعب الفلسطيني، وتطالب بتحرير فلسطين.

وندد الصحفيون في الوقفة التي نظمتها نقابة الصحفيين المصريين مساء الإثنين بعنوان "لا للتطبيع" بالتطبيع مع الاحتلال، وبالموقف الدولي المتخاذل تجاه القضية الفلسطينية، داعين المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وإدانة انتهاكات الاحتلال بحقه.

وجددوا إدانتهم لاغتيال الاحتلال الإسرائيلي الزميلة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، داعين لملاحقة الجناة دوليا، والاقتصاص منهم.

وأحرق المشاركون في الوقفة علم الاحتلال، مؤكدين أن الاحتلال إلى زوال.

111.jpeg
 

ودعا الصحفيون في الوقفة المسؤولين المصريين بمساندة القضية الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، وشددوا على ضرورة توفير الدعم العربي للشعب الفلسطيني حتى نيل حريته وإقامة دولته.

وقُتل صباح السبت الفائت ثلاثة من جنود الاحتلال الإسرائيلي برصاص الجندي المصري محمد إبراهيم الذي باغتهم داخل ثكنتهم العسكرية قرب معبر "العوجا" عند الحدود المصرية.

1.jpeg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#القاهرة #معبر العوجا #عملية الجندي المصري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة