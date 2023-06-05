"الجهاد الإسلامي" تصف اجتماعها مع المخابرات المصرية بالإيجابي والمثمر

وصفت حركة الجهاد الإسلامي، لقاء وفدها في القاهرة برئاسة أمينها العام زياد النخالة مع رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، بالإيجابي والمثمر.

وفي بيان لها اليوم الإثنين، أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن اللقاء جرى بحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي للحركة، وعدد من كبار مسؤولي الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصري.

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واستعرض اللقاء -بحسب البيان- الأوضاع السياسية والميدانية لاسيما العدوان الأخير على غزة، واغتيال قادة من المقاومة الفلسطينية، وما يجري في الضفة الغربية والقدس.

وتوجه وفد قيادي من "الجهاد" الخميس الماضي، إلى القاهرة بدعوة مصرية لمناقشة عدة ملفات.

وتأتي زيارة وفد الجهاد بينما يجري وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية زيارة رسمية للقاهرة.

وجاءت الزيارة في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر أيار/ مايو الماضي، والذي أسفر عن استشهاد 33 فلسطينيًا، بينهم 6 أطفال و3 نساء، وإصابة نحو 150 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف الطيران الإسرائيلي للمنازل والمنشآت.

المصدر / فلسطين أون لاين