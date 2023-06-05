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قاسم: ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة لوقف الاستيطان

05 يونيو 2023 . الساعة 16:51 بتوقيت القدس
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دعا الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادّة لوقف "سياسات الاحتلال الاستيطانية" في الأراضي الفلسطينية.

وأدان قاسم في تصريح صحفي اليوم الإثنين، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على عشرة آلاف دونم من أراضينا المحتلة في محافظتي سلفيت وقلقيلية، بهدف توسيع مستوطنة (القنا) وربطها بمستوطنة (أورانيت) عن طريق إقامة وحدات استيطانية جديدة.

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وأكد أن قرار الاحتلال الاستيطاني "يشكل عدوانا جديدا على شعبنا الفلسطيني وأرضه، وينتهك جميع الأعراف والقوانين الدولية التي تدين الاستيطان وتعتبره غير شرعي".

وطالب قاسم المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات جادة للجم الاحتلال والحيلولة دون استمرار توسعه الاستيطاني.

كما أكد أن الشعب الفلسطيني وشبابه الثائر سيواجه تلك الإجراءات الاحتلالية، وسيواصل نضاله من أجل استعادة حقوقه الوطنية كافّة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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