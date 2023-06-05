5 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 5 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1967 بدء الحرب العدوانية الإسرائيلية على الضفة والقطاع والدول العربية المجاورة، إذ تمكن جيش الاحتلال خلال 6 أيام من احتلال سيناء والضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان والقطاع الشرقي لمدينة القدس.

بدء الحرب العدوانية الإسرائيلية على الضفة والقطاع والدول العربية المجاورة، إذ تمكن جيش الاحتلال خلال 6 أيام من احتلال سيناء والضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان والقطاع الشرقي لمدينة القدس. 1975 افتتاح قناة السويس من جديد بعد جلاء الإسرائيليين عنها، وذلك مع عبور أول سفينة منذ ثماني سنوات، وكان على متن السفينة الرئيس المصري محمد أنور السادات.

افتتاح قناة السويس من جديد بعد جلاء الإسرائيليين عنها، وذلك مع عبور أول سفينة منذ ثماني سنوات، وكان على متن السفينة الرئيس المصري محمد أنور السادات. 1977 ستيف جوبز يطرح أبل-2 في الأسواق.

ستيف جوبز يطرح أبل-2 في الأسواق. 1981 بداية ظهور مرض فقدان المناعة المكتسبة / الإيدز.

بداية ظهور مرض فقدان المناعة المكتسبة / الإيدز. 1993 مقتل خبير المتفجرات الميجر "يوسي حيون" داخل مغتصبة "شكيف" في الخليل أثناء محاولته تفكيك عبوة ناسفة أعدها المهندس يحيى عياش.

مقتل خبير المتفجرات الميجر "يوسي حيون" داخل مغتصبة "شكيف" في الخليل أثناء محاولته تفكيك عبوة ناسفة أعدها المهندس يحيى عياش. 2002 الإصدار 1.0 للمتصفح موزيلا يرى النور.

الإصدار 1.0 للمتصفح موزيلا يرى النور. 2008 مقتل صهيوني بعد إطلاق القسام قذائف هاون تجاه مغتصبة "نيرعوز" شرق خان يونس.

مقتل صهيوني بعد إطلاق القسام قذائف هاون تجاه مغتصبة "نيرعوز" شرق خان يونس. 2014 رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقرر إعلان بناء 1800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية ردًا على إقامة حكومة التوافق الفلسطينية.

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقرر إعلان بناء 1800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية ردًا على إقامة حكومة التوافق الفلسطينية. 2017 السعودية والبحرين ومصر والإمارات واليمن وليبيا وجزر المالديف يعلنون رسمياً قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

السعودية والبحرين ومصر والإمارات واليمن وليبيا وجزر المالديف يعلنون رسمياً قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر. 2022 إدانة وشجب من دول عربية وإسلامية لتصريحات مسؤولين في حزب "بهاراتيا جاناتا" استهدفت النبي محمد عليه السلام.

المصدر / فلسطين أون لاين