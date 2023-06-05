5 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 5 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1967 بدء الحرب العدوانية الإسرائيلية على الضفة والقطاع والدول العربية المجاورة، إذ تمكن جيش الاحتلال خلال 6 أيام من احتلال سيناء والضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان والقطاع الشرقي لمدينة القدس.
- 1975 افتتاح قناة السويس من جديد بعد جلاء الإسرائيليين عنها، وذلك مع عبور أول سفينة منذ ثماني سنوات، وكان على متن السفينة الرئيس المصري محمد أنور السادات.
- 1977 ستيف جوبز يطرح أبل-2 في الأسواق.
- 1981 بداية ظهور مرض فقدان المناعة المكتسبة / الإيدز.
- 1993 مقتل خبير المتفجرات الميجر "يوسي حيون" داخل مغتصبة "شكيف" في الخليل أثناء محاولته تفكيك عبوة ناسفة أعدها المهندس يحيى عياش.
- 2002 الإصدار 1.0 للمتصفح موزيلا يرى النور.
- 2008 مقتل صهيوني بعد إطلاق القسام قذائف هاون تجاه مغتصبة "نيرعوز" شرق خان يونس.
- 2014 رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقرر إعلان بناء 1800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية ردًا على إقامة حكومة التوافق الفلسطينية.
- 2017 السعودية والبحرين ومصر والإمارات واليمن وليبيا وجزر المالديف يعلنون رسمياً قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.
- 2022 إدانة وشجب من دول عربية وإسلامية لتصريحات مسؤولين في حزب "بهاراتيا جاناتا" استهدفت النبي محمد عليه السلام.
المصدر / فلسطين أون لاين