تحذير مهم لمستخدمي أندرويد

يتعرض تطبيق المحادثة الفورية واتساب في نظام أندرويد للانهيار بشكل مفاجئ، وذلك عندما تُرسل رسالة تبدو عادية إلى المستخدمين عبر التطبيق.

في التفاصيل، أفاد الباحث الأمني، بانديا مايور، في تغريدة على تويتر، بأن الرسالة التي تسبب انهيار التطبيق تحتوي على رابط، وهو http://w.me/settings.

Don't send this message(https://t.co/wKuoDv7bMr) to anyone chat.otherwise it will Crash WhatsApp(happened only in Android)if already send it than use WhatsApp web or desktop application to delete [email protected] @Meta #whatsappcrash #wamesettings #meta #bug pic.twitter.com/y0QATSWHiO

— PandyaMayur (@pandyaMayur11) May 25, 2023

وفي حالة إرسال تلك الرسالة المحددة إلى أي من مستخدمي واتساب على أندرويد، فسوف ينهار التطبيق لدى المستخدم المستقبِل للرسالة، وفق البوابة العربية للأخبار التقنية.

ليس مُلغماً

كما تشير التقارير إلى أن نسخة أندرويد من واتساب المتضررة من الرسالة هي التي تحمل رقم 2.23.10.77 على وجه التحديد.

الجدير بالذكر أن الرابط المذكور آنفاً هو رابط طبيعي، وليس مُلغماً، وفي العادة ينقل المستخدم مباشرة إلى إعدادات التطبيق.

لكن لسبب غير معلوم فإن نسخة أندرويد من واتساب بها خطأ يتسبب في انهيار التطبيق عند فتح أي محادثة تحتوي على الرابط.

وسوف تجعل الرسالة التطبيق ينهار في كل مرة تُفتح فيها المحادثة التي تحتويها، لذا إذا أُرسلت هذه الرسالة إلى أي مستخدم، فما عليه سوى تجنب فتح المحادثة التي تحتوي على الرسالة، وسوف يستمر التطبيق بالعمل بشكل طبيعي، كما يمكنه محو هذه المحادثة كاملة من التطبيق دون فتحها.

من الحاسوب

أما في حالة عدم القدرة على استخدام التطبيق على الهاتف نهائياً بسبب الرسالة، فسيتعين على المستخدم فتح حساب واتساب من جهاز الحاسوب وحذف الرسالة منه، ثم استئناف استخدام التطبيق مرة أخرى في أندرويد.

وبحسب البيانات المتوفرة، فإن تطبيق واتساب هو تطبيق المحادثة الأشهر عالمياً بعدد مستخدمين يتجاوز ملياري مستخدم حول العالم، يليه تطبيق WeChat الصيني بحوالي 1.2 مليار مستخدم، ثم تطبيق فيسبوك ماسنجر بما يقارب مليار مستخدم.

علماً بأن تطبيقي واتساب وماسنجر كلاهما مملوكان لشركة ميتا الأميركية.

ومن المتوقع أن يُطلق تحديث للتطبيق خلال وقت قريب لحل المشكلة.

المصدر / وكالات