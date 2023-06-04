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تشكيل لجنة للأسرى الإداريين استعدادًا للإضراب المفتوح عن الطعام

04 يونيو 2023 . الساعة 16:22 بتوقيت القدس
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قررت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال اليوم الأحد، تشكيل لجنة خاصة بالأسرى الإداريين منبثقة عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا والتي بدورها عملت -ولازالت تعمل- على ترتيب حراك لمواجهة الاعتقال الإداري ينتهي بإضراب مفتوح عن الطعام.

وقالت لجنة الطوارئ في بيان صحفي نشره مكتب إعلام الأسرى، إن إضراب الأسرى الإداريين المرتقب سيتم الإعلان عن موعده وأعداد المشاركين فيه خلال الأيام القادمة.

وشددت على أن "إسنادكم لهذا الإضراب انتصار لدماء الشهيد خضر عدنان، ودق لناقوس الخطر لعدم تكرار جريمة الإعدام بحق أي أسير مضرب عن الطعام".

وطالبت كافة المؤسسات القانونية والحقوقية والإعلامية داخل الوطن وخارجه بالوقوف أمام مسؤولياتها لمواجهة هذا الاعتقال الظالم ولمساندة الأسرى الإداريين في نضالهم ضد هذه السياسة الإجرامية.

كما دعت أبناء شعبنا وكل أحرار العالم لإطلاق أكبر حملة للتضامن مع أسيرنا البطل وليد دقة، والضغط على الاحتلال لإطلاق سراحه قبل فوات الأوان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأسرى #سجون الاحتلال #وليد دقة #لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة

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