عضو بمجلس بلدية نابلس: السلطة سبب تأخر صرف رواتب موظفي البلدية

نابلس-غزة/ جمال غيث:

حمّل عضو بمجلس بلدية نابلس أمس، السلطة المسؤولية بدرجة أولى عن تأخر صرف رواتب العاملين في البلدية خلال الشهرين الماضيين.

وقال عضو المجلس البلدي لصحيفة "فلسطين"، طالبًا عدم الكشف عن اسمه: إن بلدية نابلس اعتادت صرف رواتب العاملين فيها بحد أقصى في الـ28 من كل شهر.

ونظم العاملون في بلدية نابلس، الخميس الماضي، وقفة أمام مقر البلدية احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم، وللضغط على السلطة من أجل دفع التزاماتها المالية.

وأضاف عضو المجلس أن الحكومة في رام الله لم تسدد حتى اللحظة التزاماتها المالية لصالح البلدية كدفع ضريبة المهن وأثمان المياه وأجرة مكاتب البلدية كي تتمكن من صرف رواتب العاملين.

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وأشار إلى أن تراجع الجباية وعدم قدرة العديد من المواطنين عن دفع التزاماتهم المالية، من بين أسباب عدم صرف الرواتب أيضًا، داعيًا السلطة والمواطنين إلى تسديد التزاماتهم كي تستمر بلديته في تأدية مهامها وصرف رواتب العاملين بها.

ويبلغ عدد العاملين في بلدية نابلس 1900 موظف، بينهم 1600 موظف مثبت، و300 يعملون على بند العقود، وفق عضو المجلس البلدي، الذي أكد أنه تتم زيادة وخفض أعداد العاملين على بند البطالة في حال اضطرت البلدية لذلك.

وأفاد بأن فاتورة الرواتب تبلغ قيمتها 7 ملايين، و400 ألف شيقل.