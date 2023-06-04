مستوطنون بقيادة المتطرّف يهودا غليك يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين بقيادة المتطرّف، عضو "الكنيست" السابق، يهودا غليك، باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأحد، وذلك بحماية مشدَّدة من قوات أمن وشرطة الاحتلال.

ووثَّقت مصادر مقدسية، قيام المتطرّف غليك بتقديم رواية تلمودية مزيَّفة عن المسجد الأقصى المبارك للمستوطنين و"السياح" الأجانب.

ووفق دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أدَّى عدد من المستوطنين المقتحمين طقوسًا تلمودية بعد جولاتهم الاستفزازية في باحات الأقصى.

وتفرض قوات الاحتلال قيودًا على دخول المصلّين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقّق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويواصل المقدسيّون دعواتهم للرباط وشدِّ الرحال للمسجد الأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرَّض لها.

المصدر / فلسطين أون لاين