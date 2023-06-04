4 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 4 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

629 بدء المعركة الأولى للإسلام في عهد الرسول محمد عليه السلام مع الإمبراطورية البيزنطية.

بدء المعركة الأولى للإسلام في عهد الرسول محمد عليه السلام مع الإمبراطورية البيزنطية. 1789 الدستور الأمريكي يدخل حيز التنفيذ، وهو يعد أقدم دستور في العالم ما زال معمولًا به.

الدستور الأمريكي يدخل حيز التنفيذ، وهو يعد أقدم دستور في العالم ما زال معمولًا به. 1878 الدولة العثمانية تتنازل لبريطانيا عن إدارة جزيرة قبرص.

الدولة العثمانية تتنازل لبريطانيا عن إدارة جزيرة قبرص. 1949 القوات العراقية تسيطر على جنين.

القوات العراقية تسيطر على جنين. 1958 رئيس الوزراء الفرنسي شارل ديغول يصل إلى الجزائر في محاولة من جانبه لحل القضية الجزائرية بعد أن تحولت الثورة الجزائرية المطالبة بالاستقلال إلى نزيف دم على الجانبين الفرنسي والجزائري.

رئيس الوزراء الفرنسي شارل ديغول يصل إلى الجزائر في محاولة من جانبه لحل القضية الجزائرية بعد أن تحولت الثورة الجزائرية المطالبة بالاستقلال إلى نزيف دم على الجانبين الفرنسي والجزائري. 1982 غارات إسرائيلية على لبنان تؤدي إلى استشهاد 60 شخصًا وإصابة 270 آخرين قبل يوم واحد من بدء الاجتياح الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.

غارات إسرائيلية على لبنان تؤدي إلى استشهاد 60 شخصًا وإصابة 270 آخرين قبل يوم واحد من بدء الاجتياح الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. 1989 استشهاد الأسير المقدسي عمر القاسم القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في سجن عسقلان بعد مرور أكثر من 20 عامًا على اعتقاله وذلك نتيجة الإهمال الطبي.

استشهاد الأسير المقدسي عمر القاسم القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في سجن عسقلان بعد مرور أكثر من 20 عامًا على اعتقاله وذلك نتيجة الإهمال الطبي. 2002 السلطة الفلسطينية ترفض اطلاق سراح أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية المسجون في أريحا تحت حراسة أمريكية بريطانية مع صدور قرار للمحكمة العليا يقضي بالإفراج عنه.

السلطة الفلسطينية ترفض اطلاق سراح أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية المسجون في أريحا تحت حراسة أمريكية بريطانية مع صدور قرار للمحكمة العليا يقضي بالإفراج عنه. 2004 إلقاء القبض على "عمر بازياني" أحد مساعدي أبو مصعب الزرقاوي في العراق.

إلقاء القبض على "عمر بازياني" أحد مساعدي أبو مصعب الزرقاوي في العراق. 2009 الرئيس الأمريكي باراك أوباما يزور مصر لأول مرة ويدعو في خطابه الموجه إلى العالم الإسلامي من جامعة القاهرة إلى فتح صفحة جديدة بين الولايات المتحدة والمسلمين تمكنهم سويًا من مواجهة التطرف والعنف حول العالم وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

الرئيس الأمريكي باراك أوباما يزور مصر لأول مرة ويدعو في خطابه الموجه إلى العالم الإسلامي من جامعة القاهرة إلى فتح صفحة جديدة بين الولايات المتحدة والمسلمين تمكنهم سويًا من مواجهة التطرف والعنف حول العالم وتحقيق السلام في الشرق الأوسط. 2012 الولايات المتحدة تعلن عن مقتل المسؤول الثاني في تنظيم القاعدة أبو يحيى الليبي.

الولايات المتحدة تعلن عن مقتل المسؤول الثاني في تنظيم القاعدة أبو يحيى الليبي. 2018 استقالة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي على خلفية إضراب 2018 في الأردن وتكليف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين