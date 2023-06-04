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بالفيديو اندلاع حريق كبير في أحد منازل المستوطنين بالقدس المحتلة

04 يونيو 2023 . الساعة 07:55 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اندلع حريق كبير، فجر اليوم الأحد، في أحد منازل المستوطنين المتطرفين الجاثمين على أراضي المواطنين بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن “حريق اندلع في منزل سكني يعود لأحد المتطرفين التابعين لمستوطنة بيت شيمش بالقدس المحتلة”.

ووثّقت عدسات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة التهام النيران منزل المستوطن، وسط تواجد لفرق الدفاع المختصة.

واندلعت الليلة الماضية، مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال على حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وابلًا من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين والشباب الثائر في المخيم.

اقرأ أيضا: بالفيديو قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المواطنين في شعفاط

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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