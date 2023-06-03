هنية يصل إلى القاهرة على رأس وفد قيادي من حماس

وصل اليوم السبت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على رأس وفد من قيادة حركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول العديد من القضايا السياسية والميدانية.

ويضم وفد الحركة إلى جانب هنية، نائب رئيس الحركة الشيخ صالح العاروري، ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية الدكتور خليل الحية، وعضو المكتب السياسي المهندس روحي مشتهى.

ووِفق بيان مقتضب للحركة، "سيلتقي الوفد بالمسؤولين المصريين لبحث العديد من القضايا السياسية والميدانية".

المصدر / فلسطين أون لاين