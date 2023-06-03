لاعب بارز بخدمات رفح ينتقل لدوري المحترفين ويهدد الجدار

غزة/ مؤمن الكحلوت:

وقع اللاعب إبراهيم أبو عمير مدافع فريق نادي خدمات رفح رسميا على كشوفات فريق مركز شباب بلاطة، أحد أفرقة دوري المحترفين بالضفة الغربية المحتلة.

وحصل بلاطة على الأوراق الخاصة باللاعب للانتقال لصفوفه لمدة موسم واحد فقط، وتم توقيع العقد بين الأطراف الثلاثة باشراف اتحاد كرة القدم، والذي ينص على عودة اللاعب لصفوف ناديه الخدمات في حال العودة لغزة.

وباشر بلاطة باجراءات عمل التصريح الخاص باللاعب للخروج عبر حاجز بيت حانون "إيريز"، والوصول لمدينة نابلس المحتلة، رفقة حارس مرمى شباب رفح عبدالله شقفة.

وفي حال تمكن أبو عمير من اللحاق بفريق بلاطة، سيهدد خط دفاع فريق خدمات رفح، الذي يعتبر أحد ركائزه، خاصة بعد رحيل زميله أدهم القاضي أيضا، علما أن أبو عمير ساهم بشكل كبير بفوز فريقه بلقب الدوري الممتاز الموسم المنصرم.

ويتواجد أبو عمير "23" عاما، في المعسكر التدريبي للمنتخب الأولمبي حاليا، الذي يستعد للمشاركة في بطولة غرب آسيا في العراق، ويعد اللاعب أحد عناصره الأساسية.

واستعاد نادي خدمات رفح المدافع سمير النمس الذي ظهر بشكل لافت مع الأهلي الفلسطيني في دوري الدرجة الأولى، وساهم بصعوده للدوري الممتاز.

المصدر / فلسطين أون لاين