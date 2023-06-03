"العلاقات الدولية" يستنكر تجديد اتفاقية الإطار بين "الأونروا" والولايات المتحدة

استنكر مجلس العلاقات الدولية – فلسطين تجديد اتفاقية إطار التعاون بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والولايات المتحدة الأمريكية؛ الذي يضمن تدفق المساعدات الأمريكية للأونروا مقابل إلزام الأونروا بالتزامات تمس جوهر وهدف عملها.

وقال المجلس في بيان صدر وصل " ": "إن الاتفاقية تجعل من الولايات المتحدة وصيةَ على الأونروا ومراقبة لعملها؛ وستمكنها من تقييم المناهج الفلسطينية وتغييرها حسب الحاجة لطمس الحقوق والثوابت الفلسطينية"، داعيًا وكالة الغوث بالتراجع عن الاتفاقية.

وأضاف: "للاتفاقية آثار خطيرة على حقوق الإنسان سواء على موظفي الأونروا أو المستفيدين منها، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والمقاومة والعمل ضد الاحتلال".

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وأكد المجلس أن تجديد اتفاقية الإطار رغم تأمينه للمساعدة المالية، إلا أن الدوافع السياسية والأمنية منها واضحة؛ وهدفها النهائي مصالح الاحتلال في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وطالب الدول الأعضاء بزيادة تمويل الأونروا لحمايتها من الابتزاز السياسي المشروط وغير القانوني، داعياً الأونروا إلى التحلل من كل الاتفاقيات التي تقيد عملها وتحرفها عن هدفها الأساسي في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين