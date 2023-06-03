حماس تستنكر توقيع الأونروا "اتفاق الإطار" مع الحكومة الأمريكية

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدَّة توقيع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اتفاقية تجديد "اتفاق الإطار" للعام 2023-2024 مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، مطالبةً بالتراجع الفوري عنها.

وعبَّرت الحركة في بيان صحفي وصل " " عن استيائها ورفضها لهذا القرار الذي اعتبرته تخلّيًا عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ومصالحهم العادلة.

وأكدت أن هذا التوقيع يعدُّ انحرافًا عن السياسة التي ينبغي أن تتبعها الأونروا، والتي على رأسها الدفاع عن حقوق اللاجئين والسعي لتحقيق العدالة والحرية لهم، بدلاً من الانحياز للضغوط الأمريكية والتنازل عن مبادئها الأصلية.

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وأشارت حركة حماس إلى أن الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا هي أزمة مصطنعة تستخدم كذريعة لفرض التوجّهات السياسية والاقتصادية التي تخدم أجندات القوى الدولية المعادية للقضية الفلسطينية، داعيًة إدارة الوكالة العمل على إيجاد حلول مالية مستدامة تعزّز قدرتها على تحقيق أهدافها بشكل مستقل ومحايد.

وشدَّدت على ضرورة أن تستمر الأونروا في دعم ومساندة اللاجئين الفلسطينيين في جميع مواقع وجودهم، وتقديم الدعم السياسي والقانوني والمعيشي لهم، وذلك دون الانحياز لأي جهة سياسية أو ضغوط خارجية تتعارض مع مبادئها والتزاماتها الدولية.

ويتيح اتفاق الإطار بين أمريكا ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، حصول الأخيرة على دعم مالي بمبلغ 135 مليون دولار، مقابل الخضوع لشروط قاسية تمس بالوضع القانوني والإنساني والسياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين.



المصدر / فلسطين أون لاين