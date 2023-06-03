أطلقت عائلة فلسطينية من نابلس شمال الضفة الغربية، اليوم السبت، نداء استغاثة تطلب فيه النجدة من الوجهاء والأحرار لوقف الانتهاكات "غير المبررة" من أجهزة السلطة بحق أبنائها.

وقالت عائلة السخل الفلسطينية على لسان ابنها أنور سعدي السخل الذي تلاحقه أجهزة السلطة دون مبرر: "نناشد الأحرار وشرفاء نابلس، بالتدخل لوقف اعتداءات وتضييق أجهزة أمن السلطة بحق عائلتنا"، مؤكداً أن عائلته تعاقب دون ذنب أو تهمة، ويتم التضييق عليهم في رزقهم وإغلاق محلاتهم ومداهمة منازلهم وزجّهم في سجون السلطة.

وناشد "السخل" أصحاب الضمائر الحية، وكل العقلاء أن يكون لهم بصمةٌ، لإنهاء ملف ملاحقتهم المتواصل دون سبب.

وأوضح أن منزلهم غطاه الحزن، على إثر ما يتعرَّض له من إبعاد وملاحقة واعتقال، في ظل ما تعانيه أمّه من مرض وهي بحاجة لأبنائها بجانبها.

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يُذكر أن أجهزة السلطة أغلقت قبل يومين فروع متجر "دريم مول" في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، للضغط على أصحابه لتسليم ابنهم أنور السخل لجهاز "الوقائي".

وأفاد صاحب المول التجاري طارق السخل على صفحته في "الفيس بوك"، أن أجهزة السلطة أغلقت فروع متجرهم حتى تسليم شقيقه أنور نفسه لجهاز "الوقائي"، مشيرًا إلى أن شقيقه مصطفى لا يزال قيد الاعتقال السياسي، فيما أفرج عن شقيقه رائد قبل بضعة أيام.

وتعتقل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، أكثر من 30 مواطناً بينهم أسرى محرَّرون وطلبة جامعات ونشطاء على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية.









المصدر / فلسطين أون لاين