3 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 3 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

708 صك أول نقود فضية في اليابان.

صك أول نقود فضية في اليابان. 1098 الصليبيون يحتلون مدينة أنطاكية في أثناء الحملة الصليبية الأولى.

الصليبيون يحتلون مدينة أنطاكية في أثناء الحملة الصليبية الأولى. 1859 ساعة بيغ بن في لندن تبدأ عملها وذلك في عهد الملكة فيكتوريا.

ساعة بيغ بن في لندن تبدأ عملها وذلك في عهد الملكة فيكتوريا. 1920 تأسيس الهاغاناة المنظمة الصهيونية العسكرية الإرهابية المسئولة عن مئات المجازر ضد الشعب الفلسطيني.

تأسيس الهاغاناة المنظمة الصهيونية العسكرية الإرهابية المسئولة عن مئات المجازر ضد الشعب الفلسطيني. 1922 أصدر تشرشل الكتاب الأبيض الأول الذي ينص على أن إعلان وعد بلفور لا يقرر أن فلسطين برمتها يجب تحويلها إلى وطن قومي لليهود ولكن هناك حق لليهود في فلسطين، وقد صدر ذلك الكتاب في أعقاب ثورة يافا عام 1921

أصدر تشرشل الكتاب الأبيض الأول الذي ينص على أن إعلان وعد بلفور لا يقرر أن فلسطين برمتها يجب تحويلها إلى وطن قومي لليهود ولكن هناك حق لليهود في فلسطين، وقد صدر ذلك الكتاب في أعقاب ثورة يافا عام 1921 1939 انفجار لغم زرعته عصابة أرغون الصهيونية في مدينة القدس يؤدي إلى استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 40 آخرين.

انفجار لغم زرعته عصابة أرغون الصهيونية في مدينة القدس يؤدي إلى استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 40 آخرين. 1957 المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية يوافق على إنشاء الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة.

المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية يوافق على إنشاء الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة. 1962 تحطم طائرة بوينغ 707 تابعة للطيران الفرنسي بعيد إقلاعها من باريس وأدى الحادث إلى مقتل 130 راكبًا كانوا على متنها.

تحطم طائرة بوينغ 707 تابعة للطيران الفرنسي بعيد إقلاعها من باريس وأدى الحادث إلى مقتل 130 راكبًا كانوا على متنها. 1974 رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي اسحق رابين يتولى رئاسة وزراء الكيان للمرة الأولى.

رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي اسحق رابين يتولى رئاسة وزراء الكيان للمرة الأولى. 2005 مجهولون يغتالون أمين سر إقليم حركة فتح في نابلس على فرج وشقيقه حسام.

مجهولون يغتالون أمين سر إقليم حركة فتح في نابلس على فرج وشقيقه حسام. 2011 الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يتعرض لمحاولة اغتيال مع كبار مسؤولي حكومته وذلك بقصف مسجد بالقرب من قصر الرئاسة، وأتى الحادث مع إشتداد الاحتجاجات الشعبية المنددة بحكمة والمطالبة برحيله.

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يتعرض لمحاولة اغتيال مع كبار مسؤولي حكومته وذلك بقصف مسجد بالقرب من قصر الرئاسة، وأتى الحادث مع إشتداد الاحتجاجات الشعبية المنددة بحكمة والمطالبة برحيله. 2014 إعلان فوز وزير الدفاع المصري الساق عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بمصر، بعد الانقلاب الذي قاده على الرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز يوليو 2013.

إعلان فوز وزير الدفاع المصري الساق عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بمصر، بعد الانقلاب الذي قاده على الرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز يوليو 2013. 2017 تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2017 للمرة الثانية على التوالي و12 في تاريخه بفوزه على يوفنتوس 4–1 في النهائي.

المصدر / فلسطين أون لاين