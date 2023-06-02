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منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ينعى المناضل محمود العجرمي

02 يونيو 2023 . الساعة 19:46 بتوقيت القدس
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نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ببالغ الحزن القامة الوطنية الأكاديمية الكاتب والمحلل السياسي د. محمود عبد ربه العجرمي الذي توفي اليوم الجمعة، بعد مسيرة حافلة في التضحية والعطاء والحضور الإعلامي على وسائل الإعلام.

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وأوضح منتدى الإعلاميين أن المناضل العجرمي امتشق البندقية مقاتلاً ومدافعاً في صفوف الثورة عن تراب فلسطين في شبابه، ثم امتشق القلم منافحاً عنيداً عن حقوق الشعب الفلسطيني، مسطراً أروع صور الحب والفداء لفلسطين وترابها، باذلاً وقته وعمره في سبيلها، ومسخراً علمه وعمله من أجل نصرتها في مختلف المحافل والميادين والمنابر، فكان صوتاً صادحاً بالحق الفلسطيني في وجه المجتمع الدولي الظالم وسندة الاحتلال الإسرائيلي البغيض.

وقال: "نتقدم بأحر التعازي والمواساة لعموم الشعب الفلسطيني ولأسرته وذويه ومحبيه خاصة"، مشيرا أن الإعلام الفلسطيني فقد رجلاً وطنياً بامتياز لطالما كان ضيفاً على منابر الإعلام الوطني يذود عن شعبه وحقوقه المسلوبة كمحلل وخبير في الشؤون السياسية والأمنية.

ولفت أنه عُرف بالمواقف الوطنية الجريئة والمتقدمة وغير المهادنة في حقوق الشعب الفلسطيني، فكان مناضلاً بارزاً من الطراز الرفيع في مختلف ساحات العمل الدبلوماسي والسياسي والإعلامي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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