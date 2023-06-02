4 عمليات إطلاق نار بالضفة على مواقع لجيش الاحتلال خلال 24 ساعة

شهدت مناطق مختلفة في الضفة الغربية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وجنين وقلقيلية ورام الله، وإلقاء زجاجات حارقة على مستوطنة قرب بيت لحم.

ففي نابلس شمالي الضفة الغربية، أصيب جندي من قوات الاحتلال، بجروح في عملية إطلاق نار، قرب قرية دير شرف، على مفترق طرق بين مستوطنتي "حومش وشافي شمرون"، شمال غرب المدينة، واقتحمت قوات الاحتلال القرية، وداهمت منازل الفلسطينيين، كما أقامت عدة حواجز بمحيط نابلس.

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وفي جنين شمالي الضفة الغربية، استهدف إطلاقُ نار حاجز الجلمة شمال شرق المحافظة، و تجمعا لقوات الاحتلال على حاجز "إلياهو" العسكري قرب قلقيلية.

وفي رام الله وسط الضفة الغربية، أطلق مقاومون النار، صوب برج عسكري قرب مستوطنة "نفيه تسوف" على أراضي في بلدة النبي صالح شمال غرب المدينة، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص صوب مركبة على مدخل القرية، ما أدى لإصابة الفلسطيني هيثم التميمي وطفله محمد (3 سنوات) بالرصاص.

وفي جنوب الضفة، استهدف شبان فلسطينيون، مستوطنة "بيتار عيليت" المقامة على أراضي بلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم، بالزجاجات الحارقة ما أدى لاشتعال النيران بمحيط منازل المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين