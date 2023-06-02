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القانوع: ضربات المقاومة المتصاعدة بالضفة تفاجئ الاحتلال

02 يونيو 2023 . الساعة 09:04 بتوقيت القدس
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قال ‏الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن عمليات إطلاق النار المتصاعدة في كل أرجاء الضفة المحتلة وآخرها قرب مستوطنة "حومش" غرب نابلس تفاجئ الاحتلال من جديد وتربك حساباته وتفقده الأمن في ظل حالة الاستنفار المستمرة.

وأكد القانوع في تصريح مقتضب، تعقيبًا على عملية إطلاق نار في نابلس الليلة، أن ‏ضربات المقاومة تتوسع وتتمدد وستظل رعباً يلاحق الاحتلال ومستوطنيه وكل محاولات استعادة صورة الردع لديه ستفشل.

وأصيب مستوطن "إسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، في عملية إطلاق نار بين مستوطنتي "حومش" و"شافي شمرون" شمال غرب مدينة نابلس بالضفة المُحتلة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #المقاومة #الضفة

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