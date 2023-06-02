الأمم المتحدة: فرار أكثر من 100 ألف من صراع السودان إلى تشاد

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين يوم الخميس إن أكثر من 100 ألف شخص فروا من العنف في السودان إلى تشاد المجاورة وإن العدد قد يرتفع إلى المثلين في الأشهر الثلاثة المقبلة.

ودفع الصراع الدائر منذ نحو سبعة أسابيع السودان إلى أزمة إنسانية وحول عاصمته الخرطوم، إحدى أكبر مدن أفريقيا، إلى ساحة حرب. وتتألف العاصمة من الخرطوم وأم درمان وبحري وتقع عند التقاء النيلين الأزرق والأبيض.

وقالت لورا لو كاسترو، ممثلة المفوضية في تشاد "مع اقتراب موسم الأمطار في الأسابيع القليلة المقبلة، نحتاج إلى إمدادات لوجستية هائلة لنقل اللاجئين من المناطق الحدودية... يتعين علينا إنشاء مخيمات جديدة على الفور وتوسيع المخيمات القائمة".

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وتشاد واحدة من أفقر بلدان العالم، وكانت تستضيف بالفعل نحو 600 ألف لاجئ قبل اندلاع الصراع في السودان في أبريل نيسان.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة إنها بحاجة إلى 214.1 مليون دولار لتوفير الخدمات الحيوية للنازحين في البلاد، ولا يتوافر من هذه الأموال إلا 16 بالمئة حتى الآن.

المصدر / رويترز