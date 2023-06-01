لبنان.. استنفار في صفوف الجيش ردًا على تهديدات الاحتلال

أفادت وسائل إعلام لبنانية أن وحدات الجيش اللبناني وضعت آلياتها ومعداتها العسكرية في منطقة جنوب الليطاني، في حال استنفار قصوى، واتخذت مواقع قتالية، ردا على تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي بإزالة خيمة كانت قد ركزت في محاذاة الخط الحدودي في محور بسطرة - محور مزارع شبعا. جنوب لبنان.

وكانت قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان قد نقلت عن الاحتلال الإسرائيلي قوله، إن "الخيمة ركزت داخل المنطقة المحتلة ويجب إزالتها من قبل الجهات المعنية"، في حين يعتبر الجيش اللبناني أن الخيمة ركزت في منطقة لبنانية.

وأفاد مصادر صحفية، بانتشار عشرات الآليات والدبابات المدرعة لجيش الاحتلال على كامل الخط الحدودي لمزارع شبعا، في الوقت الذي تجري فيه قوات "اليونيفيل" اتصالات بين الطرفين للجم حال التوتر.

المصدر / وكالات