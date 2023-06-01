فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"أوروبيون لأجل القدس": 844 انتهاكًا وتصاعد سياسات التهويد بالقدس في مايو

لبنان.. استنفار في صفوف الجيش ردًا على تهديدات الاحتلال

حلة من التوتر.. أسرى النقب يعلقون استلام وجبات الطعام

في انتهاك خطير.. أجهزة السلطة تغلق متجراً بنابلس للضغط على أصحابه

صحفيون يعتزمون تقديم شكوى للنيابة العامة لمحاسبة القائمين على النقابة

الاحتلال يجرف منطقة أثرية في بيت لحم والمستوطنون يشعلون النيران بأراضي قصرة

لترشيد استهلاك كهرباء المساجد.. توقيع مذكرة تفاهم بين "الأوقاف" و"الكهرباء"

"التربية والتعليم" تعقد مقابلات للمعلمين المرشحين للعمل في دولة قطر

"كش".. كتلة شعبية تطالب بإجراء انتخابات المجلس الوطني

حمادة: تهويد التعليم بالقدس جريمة لن تطمس هويتنا

لبنان.. استنفار في صفوف الجيش ردًا على تهديدات الاحتلال

01 يونيو 2023 . الساعة 18:26 بتوقيت القدس
...

أفادت وسائل إعلام لبنانية أن وحدات الجيش اللبناني وضعت آلياتها ومعداتها العسكرية في منطقة جنوب الليطاني، في حال استنفار قصوى، واتخذت مواقع قتالية، ردا على تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي بإزالة خيمة كانت قد ركزت في محاذاة الخط الحدودي في محور بسطرة - محور مزارع شبعا. جنوب لبنان.

وكانت قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان قد نقلت عن الاحتلال الإسرائيلي قوله، إن "الخيمة ركزت داخل المنطقة المحتلة ويجب إزالتها من قبل الجهات المعنية"، في حين يعتبر الجيش اللبناني أن الخيمة ركزت في منطقة لبنانية.

 وأفاد مصادر صحفية، بانتشار عشرات الآليات والدبابات المدرعة لجيش الاحتلال على كامل الخط الحدودي لمزارع شبعا، في الوقت الذي تجري فيه قوات "اليونيفيل" اتصالات بين الطرفين للجم حال التوتر.

المصدر / وكالات
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#لبنان #الجيش اللبناني #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة