2 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 2 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1800 ظهور لقاح الجدري في أمريكا الشمالية لأول مرة.

ظهور لقاح الجدري في أمريكا الشمالية لأول مرة. 1815 نابليون بونابرت يعلن عن دستور الحرية في فرنسا.

نابليون بونابرت يعلن عن دستور الحرية في فرنسا. 1875 ظهور الهاتف لأول مرة على يد المخترع ألكسندر غراهام بيل.

ظهور الهاتف لأول مرة على يد المخترع ألكسندر غراهام بيل. 1896 غولييلمو ماركوني يتسلم براءة اختراع المذياع.

غولييلمو ماركوني يتسلم براءة اختراع المذياع. 1930 نشوب تمرد في المملكة المتوكلية اليمنية بقيادة محمد الدباغ الحجازي، ضد الإمام يحيى حميد الدين في مدينة البيضاء والذي كان يهدف إلى إعادة حكم الحجاز من عبد العزيز آل سعود إلى الأشراف آل الحسين بن علي.

نشوب تمرد في المملكة المتوكلية اليمنية بقيادة محمد الدباغ الحجازي، ضد الإمام يحيى حميد الدين في مدينة البيضاء والذي كان يهدف إلى إعادة حكم الحجاز من عبد العزيز آل سعود إلى الأشراف آل الحسين بن علي. 1949 استشهاد الشيخ حسن سلامة أحد قادة الثورة الكبرى (1936-1939) وحرب1948.

استشهاد الشيخ حسن سلامة أحد قادة الثورة الكبرى (1936-1939) وحرب1948. 1949 إعلان الملك عبد الله بن الحسين ضم الضفة الغربية لنهر الأردن إلى السيطرة الأردنية.

إعلان الملك عبد الله بن الحسين ضم الضفة الغربية لنهر الأردن إلى السيطرة الأردنية. 1966 مركبة الفضاء الأمريكية سيرفيور 1 تهبط على سطح القمر.

مركبة الفضاء الأمريكية سيرفيور 1 تهبط على سطح القمر. 1971 صدور العدد الأول من جريدة الرأي الأردنية.

صدور العدد الأول من جريدة الرأي الأردنية. 1989 رفع العلم المصري فوق مقر جامعة الدول العربية في تونس بعد فترة من المقاطعة العربية لمصر بعد صلحها المنفرد مع إسرائيل.

رفع العلم المصري فوق مقر جامعة الدول العربية في تونس بعد فترة من المقاطعة العربية لمصر بعد صلحها المنفرد مع إسرائيل. 2005 اغتيال الصحفي اللبناني سمير قصير بتفجير عبوة ناسفة بسيارته في بيروت.

اغتيال الصحفي اللبناني سمير قصير بتفجير عبوة ناسفة بسيارته في بيروت. 2009 القوات الجوية البرازيلية تعلن العثور على مقعد وبعض الحطام في موقع قريب من المكان الذي يرجح سقوط طائرة الخطوط الجوية الفرنسية رحلة رقم 447 في مياه المحيط الأطلسي.

القوات الجوية البرازيلية تعلن العثور على مقعد وبعض الحطام في موقع قريب من المكان الذي يرجح سقوط طائرة الخطوط الجوية الفرنسية رحلة رقم 447 في مياه المحيط الأطلسي. 2012 الحكم على رئيس مصر السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد بعد إدانتهما بقتل المتظاهرين في أثناء ثورة 25 يناير.

الحكم على رئيس مصر السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد بعد إدانتهما بقتل المتظاهرين في أثناء ثورة 25 يناير. 2014 حكومة التوافق الوطني الفلسطيني تؤدي اليمين الدستورية برئاسة رامي الحمد الله.

المصدر / فلسطين أون لاين