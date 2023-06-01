17 قتيلا و106 جرحى في قصف عنيف جنوب العاصمة الخرطوم

أعلنت نقابة أطباء السودان، سقوط 17 قتيلا وإصابة 106 أشخاص جراء قصف عنيف بمنطقة "مايو" جنوب العاصمة الخرطوم.

وقالت النقابة الطبية (غير حكومية) في بيان، إن "منطقة مايو (سوق 6) شهدت قصفا عنيفا وداميا، خلف 17 حالة وفاة وأكثر من 106 إصابات، منها 36 حالة احتاجت لتدخل جراحي".

وأشارت النقابة إلى أن عدد الحالات المتضررة من القصف "لا تزال في تزايد".

وأضاف البيان: "عاش الطاقم الطبي في مستشفى بشائر التعليمي الحكومي ضغطاً كبيراً في التعامل مع الحالات لكثرتها وقلة عدد الطاقم الطبي".

وناشدت النقابة جميع الأطباء والكوادر الطبية الموجودة قرب المستشفى "بتقديم يد العون قدر الاستطاعة لزملائهم المرابطين في مستشفى بشائر، مع مراعاة السلامة الشخصية في التحرك"، وفق البيان.

وفي وقت سابق الأربعاء، تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بالخرطوم.

وأفاد شهود عيان للأناضول، أن أحياء جنوب الخرطوم تشهد قصفًا واشتباكات عنيفة.

وأعلن الجيش السوداني، مساء الأربعاء، تعليق مباحثات جدة بسبب عدم التزام قوات الدعم السريع بتنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخروقات.

وفي 26 مايو/ أيار الماضي أعلنت السعودية والولايات المتحدة، اتفاق طرفي النزاع في السودان على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بينهما، لمدة 5 أيام إضافية.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي اندلعت في عدد من مدن السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها مئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

المصدر / وكالات