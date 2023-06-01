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مقتل مستوطنة بعد 22 عامًا على إصابتها في عملية "سبارو" البطولية

01 يونيو 2023 . الساعة 00:50 بتوقيت القدس
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عملية سبارو البطولية

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، مقتل مستوطنة متأثرةً بجروح خطيرة أصيبت بها في عملية مطعم سبارو في القدس المحتلة عام 2001.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن المستوطنة التي تدعى "حنا طوفا فينير نخنبرغ" كانت في حالة غيبوبة، وكانت تتلقى العلاج في مشفى مختص، قبل أن تنقل منذ 3 أسابيع إلى مستشفى إيخيلوف في (تل أبيب) إثر تدهور حالتها الصحية، ليعلن عن وفاتها هذه الليلة.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في عملية سبارو البطولية إلى 16 قتيلًا.

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يُشار إلى أن الشهيد عز الدين المصري، فجر نفسه داخل مطعم سبارو في القدس المحتلة في عام 2001، ما أدى لمقتل 15 إسرائيليًا، وإصابة العشرات.

وأعلنت كتائب القسام في حينها مسؤوليتها عن العملية، ردًا على اغتيال اثنين من قادة الحركة وهما (جمال منصور وجمال سليم).

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #عملية تل أبيب #عز الدين المصري #عملية سبارو

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