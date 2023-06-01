اشتري الآن وادفع لاحقًا.. عرض غريب من مطعم بيتزا!

كشفت شركة بيتزا في نيوزيلندا عن نظام جديد للدفع يتيح للعملاء تأجيل سداد ثمن الوجبات إلى ما بعد وفاتهم.

ويعد نظام "اشتر الآن وادفع لاحقا" من الطرق المعروفة عالميًا في السداد، لكنه لم يصل – كما في هذه الحالة – إلى دفع ثمن البيتزا بعد الوفاة.

ونقل موقع نيوزهب عن التنفيذي لشركة Hell Pizza Benn Cumming التي تقدم العرض، قوله إن الغرض من هذا العرض هو جذب الزبائن بهذه الحيلة التسويقية الظريفة.

والحقيقة أن هذا العرض لن ينفذه أغلب الزبائن لما قد يواجهونه من غرامات أو فائدة متراكمة حتى موعد وفاتهم المنتظر. وفق موقع نيوزهب.

المصدر / وكالات