فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اشتري الآن وادفع لاحقًا.. عرض غريب من مطعم بيتزا!

لشدة حبه بالفلك.. زوجة تنثر رماد زوجها في الفضاء

مقتل عراقي في صفوف فاجنر بأوكرانيا

البرازيل تتخطى تونس وتبلغ ربع نهائي كأس العالم تحت 20 عاماً

مجلس النواب الأمريكي يستعد للتصويت على تشريع سقف الدين

تطبيق ذكاء اصطناعي يكشف المنتجات المقلدة عبر كاميرات الهواتف

مباراة روما ضد إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي

رئيس الوزراء اللبناني يبدي استعداده لدعم أي حراك لنصرة فلسطين

قبيل عيد الأضحى.. تعرَّف إلى كميات العجول والخراف في غزة

نابلس.. أجهزة السلطة تعتقل نائب رئيس بلدة عصيرة الشمالية براء جرارعة

اشتري الآن وادفع لاحقًا.. عرض غريب من مطعم بيتزا!

01 يونيو 2023 . الساعة 00:27 بتوقيت القدس
...
بيتزا

كشفت شركة بيتزا في نيوزيلندا عن نظام جديد للدفع يتيح للعملاء تأجيل سداد ثمن الوجبات إلى ما بعد وفاتهم.

ويعد نظام "اشتر الآن وادفع لاحقا" من الطرق المعروفة عالميًا في السداد، لكنه لم يصل – كما في هذه الحالة – إلى دفع ثمن البيتزا بعد الوفاة.

ونقل موقع نيوزهب عن التنفيذي لشركة Hell Pizza Benn Cumming التي تقدم العرض، قوله إن الغرض من هذا العرض هو جذب الزبائن بهذه الحيلة التسويقية الظريفة.

والحقيقة أن هذا العرض لن ينفذه أغلب الزبائن لما قد يواجهونه من غرامات أو فائدة متراكمة حتى موعد وفاتهم المنتظر. وفق موقع نيوزهب.

المصدر / وكالات
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#مطعم بيتزا #الدفع بعد الوفاة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة