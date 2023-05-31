الجبهة الشعبية-"القيادة العامة": حربنا التي يخوضها محور المقاومة ستتوج بالنصر المبين

نشرت الجبهة الشعبية-القيادة العامة، اليوم الأربعاء، أسماء شهداء الغارة الجوية التي استهدفت أحد مواقعها في جنوب لبنان، قرب الحدود السورية.

وقالت "القيادة العامة" في بيان لها وصل " " نسخة عنه: "في محاولة لترميم صورة ردعه التي بدأت بالتآكل أقدم العدو الصهيوني على شن غارة جوية صهيونية على موقع للجبهة (قوسايا) في لبنان والتي أدت إلى استشهاد خمسة من رفاقنا".

وذكرت أن شهداء الغارة على موقعها هم: المقدم عماد احمد الحاج قدور، والقائد المقدم خالد أحمد الحامش، وشادي محمد البوش، ووسيم إسماعيل خليل، ومحمد عصام نمر.

اقرأ أيضا: بالصور استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية-القيادة العامة في البقاع اللبنانية

وأكدت أن العدو الصهيوني، يحاول واهماً عبر توسيع دائرة عدوانه أن يرمم من صورة ردعه التي تآكلت بفعل تضحيات شعبنا وبطولاته والتي كان آخرها معركة (ثأر الأحرار).

وزفت الجبهة الشعبية القيادة العامة الشهداء الأبطال، مؤكدة بأن حربنا التي يخوضها محور المقاومة ستتوج بالنصر المبين على كامل التراب الوطني الفلسطيني برفع راية التحرير فوق القدس وأقصاها.

المصدر / فلسطين أون لاين