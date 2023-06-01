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1 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

01 يونيو 2023 . الساعة 08:00 بتوقيت القدس
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1 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 1 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 636 المسلمون بقيادة أبو عبيدة بن الجراح يفتحون مدينة حمص بعد أن حاصروها حصارًا شديدًا فاضطرت المدينة إلى طلب الصلح فكتب المسلمون لأهلها كتابًا بالأمان على أنفسهم وأموالهم.
  • 1921 مذبحة تولسا العرقية عندما هاجم حشود من السكان البيض السكان السود والشركات المملوكة لهم في منطقة غرينوود في تولسا، أوكلاهوما، بالولايات المتحدة الأمريكية إذ قُتل فيها مئات من الأميركيين السود.
  • 1948 مجزرة الرملة: ارتكبتها قوات الاحتلال ضد أهالي المدينة وراح ضحيتها العشرات ولم يتبق فيها سوى 25 أسرة.
  • 1949 جلاء الإيطاليين عن ليبيا والملك محمد إدريس السنوسي يعلن استقلال "دولة برقة".
  • 1955 استقلال تونس.
  • 1958 كندا تبدأ بثًا تلفزيونيًا يغطي جميع الأراضي الكندية.
  • 1964 إعلان تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية.
  • 1981 مخابرات الاحتلال تغتال نعيم خضر ممثل منظمة التحرير في بلجيكا.
  • 2001 عملية استشهادية بمدينة تل ابيب نفذها الاستشهادي سعيد الحوتري وهو من كتائب القسام، ما أدى إلى مقتل 25 إسرائيليًا وإصابة ما لا يقل عن 80 آخرين.
  • 2002 قوات الاحتلال الصهيوني تدمر كنيسة القديسة بربارة وهي كنيسة أثرية أرثوذكسية تعود إلى القرن الرابع الميلادي البيزنطي.
  • 2014 الاحتلال ينقل 70 أسيرًا فلسطينيًا إلى عدد من المستشفيات بسبب تدهور أوضاعهم الصحية نتيجة استمرار إضرابهم عن الطعام لليوم ال(40) على التوالي.
  • 2016 افتتاح نفق قاعدة غوتارد في جبال الألب السويسرية، ليصبح أطول وأعمق نفق سكة حديدية في العالم.
  • 2017 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ الذي وقعت عليه أواخر 2016.
المصدر / فلسطين أون لاين
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