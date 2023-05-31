أجهزة السلطة تختطف عدداً من المواطنين بالضفة

تواصل أجهزة أمن السلطة انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية في الضفة الغربية، وسط تجاهلٍ لكافة المناشدات الحقوقية والعائلية لوقف هذه السياسة والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

وكانت قوة مشتركة من أجهزة السلطة اختطفت الليلة الماضية، الشاب حسن حمدان الحلاق من بلدة دورا القرع بمحافظة رام الله.

كما اعتقل وقائي السلطة الأستاذ ناصر دبوس، بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس، على خلفية مباركته العرس الديمقراطي في جامعة النجاح، والذي أفرز عن فوز الكتلة الإسلامية بأغلبية المقاعد لتشكيل مجلس الطلبة.

في سياق متصل، اعتقل وقائي السلطة في نابلس الطالب في جامعة النجاح عبد الله عرار سوالمة، بعد استدعاءه للمقابلة أمس، إلى جانب اختطاف الوقائي للمحررين عبد الرحمن الخطيب وعبد الله الصوص من رام الله، عقب أيام من الإفراج عنهم من سجون السلطة.

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كما يواصل وقائي السلطة اختطاف الطالب في جامعة النجاح أسيد حمادنة من نابلس، والطالبين بجامعة بيرزيت رشيد ضرغمة وبراء عويس، لليوم الثالث على التوالي.

وطالت اعتقالات السلطة السياسية الأسير المحرر مالك كايد من سبسطية بمحافظة نابلس، والناشط فخر الرنتيسي من رام الله.

بينما يختطف وقائي السلطة في الخليل المحرر محمد أبو سل من مخيم العروب منذ 4 أيام، بينما تعتقل مخابرات السلطة برام الله الشاب جهاد عطا فلنة، ابن المحرر المبعد إلى غزة عطا فلنة لليوم الرابع على التوالي.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، تواصل أجهزة السلطة في رام الله اختطاف المطـارد لدى الاحتلال مصعب اشتية لليوم الـ255 على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين