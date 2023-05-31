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الاحتلال يَعتقل ممثل الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح

31 مايو 2023 . الساعة 08:52 بتوقيت القدس
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حسام اشتية ممثل الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح حسام اشتية، وذلك عقب اقتحام منزله في بلدة تل جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية.

وحققت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس، فوزاً كبيراً بانتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح الوطنية في نابلس، والتي جرت قبل نحو أسبوعين.

وحصدت الكتلة التي مثلتها قائمة فلسطين المسلمة، 40 مقعداً في مجلس الطلبة، بينما بلغت نسبة المشاركة الإجمالية بالانتخابات 69.83٪ من إجمالي عدد الطلبة.

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وأكدت الكتلة الإسلامية عقب فوزها، أنها ستعمل مع مختلف الكتل لتشكيل مجلس طلبة على قاعدة التمثيل النسبي، مشيرة إلى أنها ستبقى مع مصلحة الطلاب في جامعة النجاح، وأنها ستكون ممثلاً لجميع الطلبة دون استثناء.

وأوضحت الكتلة الإسلامية أنها ستعمل كجسم واحد مع باقي الأطر الطلابية، وستجسد الوحدة الوطنية داخل الجامعة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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