تقرير: الاحتلال يصدر 58 أمرًا عسكريًا لاستهداف قطاع المياه في الضفة

كشف معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" عن إصدار قوات الاحتلال 58 أمرا عسكريا، استهدفت قطاع المياه في الضفة الغربية المحتلة.

واشار تقرير صدر عن "أريج" اليوم الثلاثاء، الى أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل 85 بالمئة من موارد المياه الجوفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في الوقت الذي يُحرم فيه الفلسطينيون من استغلال هذه الموارد، وأن "جدار الفصل العنصري سوف يعمل حال الانتهاء من بناءه على عزل 27 بئرا ارتوازية و32 ينبوعا في الضفة الغربية المحتلة".

وأوضح التقرير، أن ما مساحته 64 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية (الدونم يعادل ألف متر مربع) تخضع لتصنيف "مناطق زراعية إسرائيلية وتحيط معظمها بالمستوطنات، حيث يقوم المستوطنون بزراعتها وفلاحتها وعلى وجه الخصوص، منطقة غور الأردن".

ويبلغ معدل نصيب الفرد من المياه للفلسطيني الذي يعيش في الضفة الغربية 89 لترا في كل يوم، بينما يبلغ نصيب كل ستة أفراد في قطاع غزة 82.7 لترا في اليوم، وهي أقل بكثير من المعاييرالمطلوبة لإمدادات المياه الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي تتراوح بين 100-150 لترا للفرد الواحد في اليوم، بينما يبلغ متوسط استهلاك المستوطن الواحد في اليوم 247 لترا.

و"أريج" هي منظمة غير ربحية تعنى بتعزيز التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين