30 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 30 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

634 المسلمون بقيادة خالد بن الوليد يهزمون الروم ويفتحون مدينة بصرى بالشام.

المسلمون بقيادة خالد بن الوليد يهزمون الروم ويفتحون مدينة بصرى بالشام. 1967 الملك حسين وجمال عبد الناصر يوقعان اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن.

الملك حسين وجمال عبد الناصر يوقعان اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن. 1970 عقد الدورة السابعة للمجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة، وبحث فكرة إنشاء دولة ديمقراطية في كل فلسطين يعيش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود.

عقد الدورة السابعة للمجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة، وبحث فكرة إنشاء دولة ديمقراطية في كل فلسطين يعيش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود. 1972 فدائيو الجيش الأحمر الياباني المؤيدون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ينفذون عملية في مطار اللد تُسفر عن مقتل 31 شخصًا.

فدائيو الجيش الأحمر الياباني المؤيدون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ينفذون عملية في مطار اللد تُسفر عن مقتل 31 شخصًا. 1972 ثلاث يابانيين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يفتحون النار في مطار اللد ويلقون قنابل، ما يؤدي إلى مصرع 27 إسرائيليًا وجرح 72 آخرين.

ثلاث يابانيين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يفتحون النار في مطار اللد ويلقون قنابل، ما يؤدي إلى مصرع 27 إسرائيليًا وجرح 72 آخرين. 1990 مجموعة فدائية تابعة لجبهة التحرير الفلسطينية تغيير على شواطئ تل أبيب وتشتبك مع قوات الاحتلال الصهيوني، مما أدى إلى مقتل عدد من الصهاينة وجرح عدد آخرين وقد استشهد بعض أفراد العملية فيما أسر عدد آخر منهم.

مجموعة فدائية تابعة لجبهة التحرير الفلسطينية تغيير على شواطئ تل أبيب وتشتبك مع قوات الاحتلال الصهيوني، مما أدى إلى مقتل عدد من الصهاينة وجرح عدد آخرين وقد استشهد بعض أفراد العملية فيما أسر عدد آخر منهم. 1993 استشهاد القساميين إبراهيم عاشور من رفح ومحمد صيام من خان يونس أثناء اشتباكهما مع العدو للتغطية على انسحاب مجاهدين آخرين.

استشهاد القساميين إبراهيم عاشور من رفح ومحمد صيام من خان يونس أثناء اشتباكهما مع العدو للتغطية على انسحاب مجاهدين آخرين. 2004 قوات الاحتلال تغتال القيادي البارز في كتائب القسام وائل نصار ومساعده محمد صرصور في حي الزيتون بغزة.

قوات الاحتلال تغتال القيادي البارز في كتائب القسام وائل نصار ومساعده محمد صرصور في حي الزيتون بغزة. 2006 الاحتلال يقرر سحب الهويات المقدسية من وزير شؤون القدس ونواب التغيير والإصلاح إن لم يقدموا استقالاتهم من المجلس التشريعي والحكومة.

الاحتلال يقرر سحب الهويات المقدسية من وزير شؤون القدس ونواب التغيير والإصلاح إن لم يقدموا استقالاتهم من المجلس التشريعي والحكومة. 2020 جنود من شرطة حدود إسرائيل يقتلون إياد الحلاق شاب فلسطيني من ذوي الإعاقة قرب باب الأسباط في القدس القديمة بدولة فلسطين.

جنود من شرطة حدود إسرائيل يقتلون إياد الحلاق شاب فلسطيني من ذوي الإعاقة قرب باب الأسباط في القدس القديمة بدولة فلسطين. 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة فيروس كورونا يتخطّى حاجز الستة ملايين شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 367 ألف حالة وفاة وحوالي مليونَي و684 ألف حالة تماثلت للشفاء.

المصدر / فلسطين أون لاين