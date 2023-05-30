30 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 30 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 634 المسلمون بقيادة خالد بن الوليد يهزمون الروم ويفتحون مدينة بصرى بالشام.
- 1967 الملك حسين وجمال عبد الناصر يوقعان اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن.
- 1970 عقد الدورة السابعة للمجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة، وبحث فكرة إنشاء دولة ديمقراطية في كل فلسطين يعيش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود.
- 1972 فدائيو الجيش الأحمر الياباني المؤيدون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ينفذون عملية في مطار اللد تُسفر عن مقتل 31 شخصًا.
- 1972 ثلاث يابانيين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يفتحون النار في مطار اللد ويلقون قنابل، ما يؤدي إلى مصرع 27 إسرائيليًا وجرح 72 آخرين.
- 1990 مجموعة فدائية تابعة لجبهة التحرير الفلسطينية تغيير على شواطئ تل أبيب وتشتبك مع قوات الاحتلال الصهيوني، مما أدى إلى مقتل عدد من الصهاينة وجرح عدد آخرين وقد استشهد بعض أفراد العملية فيما أسر عدد آخر منهم.
- 1993 استشهاد القساميين إبراهيم عاشور من رفح ومحمد صيام من خان يونس أثناء اشتباكهما مع العدو للتغطية على انسحاب مجاهدين آخرين.
- 2004 قوات الاحتلال تغتال القيادي البارز في كتائب القسام وائل نصار ومساعده محمد صرصور في حي الزيتون بغزة.
- 2006 الاحتلال يقرر سحب الهويات المقدسية من وزير شؤون القدس ونواب التغيير والإصلاح إن لم يقدموا استقالاتهم من المجلس التشريعي والحكومة.
- 2020 جنود من شرطة حدود إسرائيل يقتلون إياد الحلاق شاب فلسطيني من ذوي الإعاقة قرب باب الأسباط في القدس القديمة بدولة فلسطين.
- 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة فيروس كورونا يتخطّى حاجز الستة ملايين شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 367 ألف حالة وفاة وحوالي مليونَي و684 ألف حالة تماثلت للشفاء.
المصدر / فلسطين أون لاين