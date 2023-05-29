الاحتلال يهدم منزلين فلسطينيين في مدينتي بيت لحم وأريحا

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، منزلين فلسطينيين في مدينتي بيت لحم وأريحا جنوبي ووسط الضفة الغربية بداعي "البناء بدون ترخيص".

وقال مدير مكتب هيئة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "هدم منزلا قيد الإنشاء بمساحة 150 مترا مربعا في قرية أرطاس جنوبي بيت لحم".

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وأضاف أن "جيش الاحتلال سبق وسلم صاحب المنزل إخطارا بهدم المنزل خلال 96 ساعة، ولم يسمح الوقت بالتحرك قانونيا لمنع الهدم".

وأشار إلى أن ذريعة الهدم بناء المنزل في المنطقة "ج" دون الحصول على ترخيص من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي مدينة أريحا، قالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم "منزلا مأهولا" شرقي المدينة.

وأضافت الوكالة أن "قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية اقتحمت منطقة "سما أريحا" شرق المدينة، وهدمت منزلا تقدر مساحته بـ150 مترا مربعا، يعود لمواطن مقدسي، وذلك بحجة عدم الترخيص".

وتمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيي الضفة والقدس من البناء أو استصلاح أراضيهم في المنطقة المصنفة "ج" دون تراخيص من قبلها، وهو إجراء من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق قول فلسطينيين وتقارير حقوقية دولية.

وصنفت اتفاقية أوسلو التي أبرمتها السلطة الفلسطينية (1993) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرتها، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين