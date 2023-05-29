ناشط يدعو لحماية الأراضي المحاذية للبؤر الاستيطانية بالضفة الغربية

قال الناشط بمقاومة الاستيطان في الضفة الغربية بشار القريوتي، إن وتيرة اعتداءات المستوطنين تصاعدت في هذه المرحلة، بدعم من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وبين القريوتي في تصريح لقناة حطين الرقمية، أن المشهد في الضفة خطير جداً، جراء اعتداءات قطعان المستوطنين بشكل يومي على المواطنين.

وأشار إلى أن وجود مخطط كبير يهدف لسيطرة المستوطنين على أراضي المواطنين، مؤكداً على ضرورة التواجد المستمر في الأراضي المهددة بالمصادرة، وتعزيز صمود المواطنين قرب البؤر الاستيطانية.

وأضاف القريوتي: "يجب توفير إجراءات الحماية للمواطنين من بطش واعتداءات المستوطنين، والتصدي لهجماتهم بالضفة الغربية".

اقرأ أيضا: مستوطنون ينقلون معهدًا في بؤرة "حوميش" لأراض مصادرة

وطالب بدعم ومساندة المواطنين في الضفة، والتواصل معهم في وجه عصابات المستوطنين.

وأصيب عشرات المواطنين خلال الأيام الماضية، جراء اعتداء المستوطنين عليهم في مدن وقرى متفرقة بالضفة الغربية.

وسبق أن أكدت حركة حماس، أن اعتداءات المستوطنين، واستمرار جرائمهم بحق أهلنا في الضفة الغربية تستدعي تحرّكاً عربيّاً ودوليّاً فاعلاً لإدانة الاحتلال ومحاسبة قادته الإرهابيين.

وأشارت إلى أن المستوطنين يستمرون في اعتداءاتهم وإرهابهم بحق شعبنا الفلسطيني على امتداد الضفة الغربية، بدعم وحماية من حكومة الاحتلال الفاشيَّة، والتي كان آخرها الاعتداء أمس على بلدة المُغير، شرقي مدينة رام الله، وما نتج عنه من إصابات في صفوف الأهالي العزّل، وتخريب ممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية، وذلك بعد اعتداء مماثل جرى في قرية بُرقة بالقرب من مدينة نابلس.

وشدَّدت على أن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ومستوطنوه، وعدوانهم المتواصل ضدَّ شعبنا لإفراغ الأرض من أهلها الأصليين لصالح مشاريع الاحتلال الاستيطانية التهويدية، تستدعي موقفاً عربيّاً ودوليّاً فاعلاً لنصرة شعبنا الفلسطيني وعدالة قضيته، وإدانة الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم وانتهاكاتهم لكل الأعراف والمواثيق الدولية، والتي تهدّد السلم والأمن في المنطقة وعموم الشرق الأوسط.

المصدر / حرية نيوز